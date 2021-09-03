Новости Одессы и Одесской области

В аэропорту «Одесса» появилось приятное нововведение (фото)

В аэропорту «Одесса» появилось приятное нововведение (фото)

В День города, 2 сентября, в одесском аэропорту впервые заработал телескопический трап. С его помощью пассажиры могут покидать самолет и попадать в него, не выходя на перрон, что особенно удобно при неблагоприятной погоде.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, первым воздушным судном, который пристыковали к телетрапу, стал Airbus A321 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, прибывший в Одессу рейсом TK463 из Стамбула.

новый телетрап в одесском аэропорту2

Преимущества телетрапа смогли почувствовать 107 пассажиров, прилетевших из Стамбула, и 126 пассажиров, улетающих из Одессы.

новый телетрап в одесском аэропорту3

Всего в аэропорту «Одесса» уже установили четыре 4 телескопических трапа немецкой компании Thyssenkrupp.

Кроме того, благодаря открытию новой взлетно-посадочной полосы одесский аэропорт до конца октября должен начать принимать более тяжелые самолеты – типа Boeing 757 и Boeing 767, помимо среднемагистральных самолетов семейств Boeing 737 и Airbus A320, рейсы которых аэропорт обслуживает в настоящее время.

Сейчас в аэропорту уже проводят тренировки персонала для работы с тяжелыми самолетами и начали процедуру по закупке контейнеров.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала об особенностях телетрапов, которыми оснащают Одесский аэропорт.

Также напомним, что в День города в одесском аэропорту появился новый арт-объект, ставший отражением звуков города.

Фото с Facebook-страницы Одесского аэропорта

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Редакция ПРОФИЛЬ

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