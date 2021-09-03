Новости Одессы и Одесской области

Одесские штучки: на Большой Арнаутской «прописалась» большая крыса

Одесские штучки: на Большой Арнаутской «прописалась» большая крыса

Большая крыса — на Большой Арнаутской… Нет, не шучу. Очередной арт-объект. Кстати, очень позитивный, потому как улыбается она вам от всего своего крысиного сердца. Правда, два немного пугающих мега-зубика — тоже на месте. Крыса все-таки…

Работает она, понятное дело, рекламой, установлена на улице, в глаза не просто бросается, а видна ну очень издалека.

— Не, ну крыса — это уж слишком, — выразила мнение одна дама.

Ну не знаю, что «слишком», а что — «так себе». Мега-свинку на Гаванной можно, а мега-крыску на Большой Арнаутской нельзя? Ну тенденция у нас пошла такая — каждое заведение украсим (завлечем, опять же) каким-нибудь героем.

Весело порой на наших улицах. Идешь по делам — а тут огромный Микки Маус, дальше ступаешь — девушка в шляпе с протянутой рукой присела, тоже своеобразно рекламой подрабатывает.

Между прочим, очень удобные эти временные «памятники». Порой с места на место перебегают, порой вообще исчезают, «прикид» меняют. И каждый раз — что-то новенькое.

К этим новомодным арт-героям уже даже привыкаешь. Вот интересно, какой очередной огромный герой-персонаж-красавчик-уродец в ближайшее время на очередной одесской улице установят?..

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала о фламинго, что застыл в Одессе на скамейке в позе лотоса

Фото Марии Котовой

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить