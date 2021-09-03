Одесские штучки: на Большой Арнаутской «прописалась» большая крыса

Большая крыса — на Большой Арнаутской… Нет, не шучу. Очередной арт-объект. Кстати, очень позитивный, потому как улыбается она вам от всего своего крысиного сердца. Правда, два немного пугающих мега-зубика — тоже на месте. Крыса все-таки…

Работает она, понятное дело, рекламой, установлена на улице, в глаза не просто бросается, а видна ну очень издалека.

— Не, ну крыса — это уж слишком, — выразила мнение одна дама.

Ну не знаю, что «слишком», а что — «так себе». Мега-свинку на Гаванной можно, а мега-крыску на Большой Арнаутской нельзя? Ну тенденция у нас пошла такая — каждое заведение украсим (завлечем, опять же) каким-нибудь героем.

Весело порой на наших улицах. Идешь по делам — а тут огромный Микки Маус, дальше ступаешь — девушка в шляпе с протянутой рукой присела, тоже своеобразно рекламой подрабатывает.

Между прочим, очень удобные эти временные «памятники». Порой с места на место перебегают, порой вообще исчезают, «прикид» меняют. И каждый раз — что-то новенькое.

К этим новомодным арт-героям уже даже привыкаешь. Вот интересно, какой очередной огромный герой-персонаж-красавчик-уродец в ближайшее время на очередной одесской улице установят?..

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала о фламинго, что застыл в Одессе на скамейке в позе лотоса

Фото Марии Котовой