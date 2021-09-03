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Как в Одессе ликвидируют последствия народных гуляний на День города (фоторепортаж)

Как в Одессе ликвидируют последствия народных гуляний на День города (фоторепортаж)

Отгремел в Одессе День города, и наступил пятничный будний день – самое что ни на есть горячее время для доблестных одесских коммунальщиков. И пока большинство одесситов и гостей города еще спят, они вышли на трудовую вахту.

Корреспондент «Одесской жизни» прогулялся по утреннему Приморскому бульвару и запечатлел, как наводится порядок в центре послепраздничной Одессы.

уборка Приморского бульвара2
уборка Приморского бульвара3
уборка Приморского бульвара4
уборка Приморского бульвара5
уборка Приморского бульвара6
уборка Приморского бульвара7
Уборка Потемкинской лестницы
Уборка Потемкинской лестницы2
Уборка Потемкинской лестницы3

Напомним, в День города, 2 сентября, одесский Приморский бульвар стал местом народных гуляний и порадовал юморными (и не только) инсталляциями. Также здесь состоялся Фестиваль декоративно-прикладного искусства.

Кроме того, в Одессе торжественно открыли указатель с новым городом-побратимом, а на Аллее звезд появилось три новых имени.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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