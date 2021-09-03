Как в Одессе ликвидируют последствия народных гуляний на День города (фоторепортаж)

Отгремел в Одессе День города, и наступил пятничный будний день – самое что ни на есть горячее время для доблестных одесских коммунальщиков. И пока большинство одесситов и гостей города еще спят, они вышли на трудовую вахту.
Корреспондент «Одесской жизни» прогулялся по утреннему Приморскому бульвару и запечатлел, как наводится порядок в центре послепраздничной Одессы.
Напомним, в День города, 2 сентября, одесский Приморский бульвар стал местом народных гуляний и порадовал юморными (и не только) инсталляциями. Также здесь состоялся Фестиваль декоративно-прикладного искусства.
Кроме того, в Одессе торжественно открыли указатель с новым городом-побратимом, а на Аллее звезд появилось три новых имени.