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«Я календарь переверну – и снова 3 сентября»: как в соцсети пришел «Шуфутинов день» (видео, фото)

«Я календарь переверну – и снова 3 сентября»: как в соцсети пришел «Шуфутинов день» (видео, фото)

Сегодня 3 сентября – а значит что? Самое время «шуфутить»! Или «шуфутинить». Ну то есть вспомнить бессмертный хит Михаила Шуфутинского. А ведь этой песне уже без малого 28 лет. И за это время она успела стать не только визитной карточкой «короля шансона», но и одним из самых популярных интернет-мемов.

С чего все начиналось?

Песню «3 сентября» (автор музыки – Игорь Крутой, автор текста – Игорь Николаев) Михаил Шуфутинский впервые исполнил в далеком 1993 году. А в 1994 году она вошла в сольный альбом исполнителя «Гуляй, душа».

Кстати, забавный факт: именно 3 сентября 1995 года на свет появился первый внук Шуфутинского.

При этом артист не раз отмечал, что песня отнюдь не автобиографична, и конкретно в этот день в его жизни ничего эдакого не происходило.

Американский «двойник» и куча мемов

Как же так случилась, что обычная, казалось бы, лирическая песня, коих на эстраде великое множество, зажила особой, «сетевой», жизнью?

А началось все в 2011 году, когда в соцсетях начала расходиться фотография американского рэпера Рика Росса, во внешности которого шутники-любители «фотожаб» углядели некое сходство с Шуфутинским, посему и сопроводили это фото цитатой из «3 сентября».

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Вышло забавно, ну а дальше пошло-поехало… И с сентября 2013 года песня начала превращаться в интернет-мем, и тех самых пор каждый год призывы «перевернуть календарь» и шутки о «кострах рябин» и «желтом листе» заполоняют рунет.

«Одесская жизнь» решила не оставаться в стороне:

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«Умеют, чертяки»

Как же расценивает такой интерес к своей персоне сам Шуфутинский? Исключительно положительно!

«Мне не надоело, мне нравится внимание моих слушателей ко мне. Мне нравится, что написанная почти 30 лет тому назад и спетая мною песня до сих пор любима людьми»,

– признался он в одном из интервью.

Кстати, в 2015 году битмейкеры Beastly Beats объединили «Третье сентября» с текстами Рика Росса.

«Звучит довольно симпатично. Все это вместе как-то удачно совпало. Умеют они, чертяки»,

– прокомментировал Шуфутинский свой «дуэт» с американцем.

А вы уже «перевернули календарь»?..

Фото и видео из открытых источников

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Редакция ПРОФИЛЬ

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