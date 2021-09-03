Одесский художественный музей станет «Национальным» к концу года

Министр культуры Украины Александр Ткаченко пообещал, в его ведомстве рассчитывают, необходимые процедуры по предоставлению ОХМ статуса «Национального» получится закончить к концу 2021 года.

Такое заявление министр сделал в своем официальном телеграм-канале.

Предоставление статуса «Национального» Одесскому художественному музею – дело не одного дня. Есть законодательные требования, согласно которым сделать это одномоментно – невозможно. Мы работаем над этим и, объединив усилия вместе с ОГА, рассчитываем достичь цели до конца 2021 года.

– написал он.

И пояснил, почему музей заслуживает такого высокого статуса:

Этот музей не только сохранял и умножал культурное наследие, но и активно популяризировал украинское и мировое искусство, знакомил с современным искусством и влюбил в культуру все больше людей. Об этих достижениях мы должны помнить.

Ранее издание «Левый берег» опубликовало снимок ответа Минкульта Одесской ОГА, в котором ведомство отказывало в предоставлении статуса «Национального» Одесскому художественному музею на том основании, что такой статус сейчас не предоставляется никому, так влечет за собой увеличение расходов государственного бюджета.

Письмо было подписано заместителем министра Светланой Фоменко.

одесский ху

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что Одесская ОГА просит Минкульт сделать Одесский художественный музей национальнымхудожест