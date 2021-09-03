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В Одессе станет больше пунктов вакцинации от COVID-19: где можно привиться в ближайший уик-энд

В Одессе станет больше пунктов вакцинации от COVID-19: где можно привиться в ближайший уик-энд

В Одессе увеличили до 10-ти число пунктов массовой вакцинации от COVID-19.

По данным горздрава, в ближайшие выходные, 4 и 5 сентября, центры массовой вакцинации будут работать с 9:00 до 18:00 по таким адресам:

  1. пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
  2. ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt, 2-й этаж;
  3. ул. Толбухина, 135, ТЦ «Мегадом» (корпус «Космос», 3-й этаж);
  4. парк Горького, вход со стороны улицы Героев Крут (Терешковой);
  5. ул. Житомирская, 2, Центр персичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) №10;
  6. Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;
  7. ул. Болгарская, 38, горбольница №1;
  8. ул. Левитана, 62, Консультативно-диагностический центр №20;
  9. пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;
  10. Международный аэропорт «Одесса».

Вакцинация проводится бесплатно. При себе нужно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. При ревакцинации следует взять загранпаспорт для заполнения международного свитедетельства о вакцинации.

Для удобства одесситов организована предварительная онлайн-запись на вакцинацию через систему Helsi. Также получить консультацию и записаться на прививку от COVID-19 можно, позвонив своему семейному врачу.

Для первичной вакцинации в настоящее время используются вакцины AstraZeneca (Италия) и CoronaVac (Китай). Для ревакцинации, в дополнение к данным вакцинам, предлагаются Comirnaty/Pfizer и Moderna.

Рекомендованные сроки ревакцинации составляют: для вакцины AstraZeneca – 4-12 недель, CoronaVac – 14-28 дней, Comirnaty/Pfizer – 21-28 дней, Moderna – 28 дней. Как только прошел минимальный срок, можно делать вторую прививку, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить максимальную защиту от COVID-19.

На этих выходных все одесситы, у которых подошел срок ревакцинации, могут обратиться в центры массовой вакцинации и получить вторую дозу вакцины.

Также в будние дни продолжают работать кабинеты вакцинации от COVID-19 во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы.

Напомним, в субботу и воскресенье, 28 и 29 августа, в Одессе работали 9 центров массовой вакцинации от коронавируса. За два дня прививку от COVID-19 получили 9088 человек.

По состоянию на утро пятницы, 3 сентября, в Одесской области официально выявили 236 новых случаев коронавируса против 139 днем ранее.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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