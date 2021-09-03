В деле о крушении «Delfi» появился новый подозреваемый

Танкер «Delfi» потерпел крушение у одесского побережья в ноябре 2019 года. Из-за аварии в море вылились нефтепродукты. Раньше всю вину за случившееся возлагали на компанию-судовладельца. Теперь появился еще один подозреваемый.

Как сообщила пресс-служба Офиса прокурора, о подозрении объявили бывшему капитана порта “Южный”. Его обвиняют в преступной халатности.

По версии правоохранителей, капитан порта знал, что судно неуправляемое, в аварийном состоянии и на нем неполный экипаж.

И все равно он не принял необходимых и предусмотренных законом мер, и должным образом не оценил угрозу возникновения чрезвычайной ситуации в виде дрейфа неконтролируемого технически неисправного судна «Delfi». Танкер без надлежащих документов и с меньшим, нежели необходимо количеством экипажа, пересек государственную границу Украины в зоне его ответственности.

Следствием такого бездействия стало то, что в ночь на 22 ноября 2019 года во время шторма, танкер сорвало с якоря, отнесло на мель, где он лег на борт недалеко от одесского пляжа “Дельфин”.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что государство конфисковало танкер «Delfi» в свою пользу. Компания-судовладелец попробовала вернуть судно через суд, но безуспешно.

Окончательно последствия катастрофы ликвидировали только в июле 2021 года.

До этого танкер из-за технических и юридических сложностей почти год пролежал на мели в районе «Дельфина».