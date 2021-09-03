Вандалам на радость: в Одессе хотят установить почти полсотни новых остановок

Так, еще в конце августа было объявлено 45 тендеров на строительство остановочных комплексов по упрощенной процедуре, то есть без предварительных торгов.

Согласно данным системы электронных закупок Prozorro, каждая остановка обойдется городу примерно в 104 тыс. грн. Общая стоимость закупки – 4,7 млн грн.

Единственным участником тендера стала фирма «Платформ-Ок» – ее же и объявили победителем и должны подписать с ней соответствующий договор.

Новые остановки планируется установить во всех районах Одессы, в частности, на улицах Ильфа и Петрова, Инглези, Левитана, Академика Королева, Академика Воробьева, Генерала Бочарова, Степовой, Балковской, Люстдорфской дороге и ряде других.

Работы должны быть завершены до конца текущего года.

А 1 сентября горсовет инициировал еще один тендер – на на строительство автобусной остановки на Шкодовой горе, 15. Заявки принимаются до 9 сентября.

Стоит отметить, что одесские остановки часто привлекают внимание местных вандалов – с начала этого от их налетов пострадали несколько десятков остановок.

Ранее Одесский горсовет даже призывал горожан посодействовать в поимке вредителей.