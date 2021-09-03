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Колоннада, лодки, попугай: удивительный одесский чудо-дворик

Колоннада, лодки, попугай: удивительный одесский чудо-дворик

«Нарисуем — будем жить!»… И нарисовали, и живут. Как? Да как обычно в любом одесском дворе — со своими заботами, радостями и печалями. А вот сам старый дворик на Малой Арнаутской превратился в фееричное путешествие по Одессе — давней и сегодняшней, фантастичной и очень уютной. Заходишь сюда — хочется ахнуть.

Колоннада и Воронцовский маяк, фонари и лодки… И главное — море. И цветы с кустарниками. Узнаваемые исторические уголки сочетаются с видами таких же одесских двориков.

И хотя сам этот двор на Малой Арнаутской, 12 маленький, он получился таким «емким» в самом позитивном смысле, что хочется здесь остаться подольше, чтобы не пропустить какую-нибудь деталь. А все детали — в настенных рисунках. И не только настенных. Поднимаешь голову, входя под арку — и становится светлее. Потому что ее потолок расписан под одесское небо с неспешно прогуливающимися облаками.

двор на Малой Арнаутской 12 стрит арт
двор на Малой Арнаутской 12 стрит арт
двор на Малой Арнаутской 12 стрит арт
двор на Малой Арнаутской 12 стрит арт
двор на Малой Арнаутской 12 стрит арт
двор на Малой Арнаутской 12 стрит арт
двор на Малой Арнаутской 12 стрит арт
двор на Малой Арнаутской 12 стрит арт
двор на Малой Арнаутской 12 стрит арт

Атмосферное место получилось, ничего не скажешь. И каждая дверь этого дома, каждый его «кусочек» вписались в общую очень и очень одесскую картину.

Так усилиями мастеров двор и сам превратился в картинку, в страничку из детской красочной книжки, которую очень хочется открыть, неспешно изучая.

В этот дворик входишь, как в сказку, погружаешься в одесское вчера, насыщаешься одесским сегодня и даже попугай в клетке на балконе (еще одно настенное полотно), громко поприветствует вас по нашему, по-одесски, пока его хозяйка увлеченно беседует с кем-то по мобильнику…

двор на Малой Арнаутской 12 стрит арт
двор на Малой Арнаутской 12 стрит арт
двор на Малой Арнаутской 12 стрит арт
двор на Малой Арнаутской 12 стрит арт
двор на Малой Арнаутской 12 стрит арт
двор на Малой Арнаутской 12 стрит арт
двор на Малой Арнаутской 12 стрит арт
двор на Малой Арнаутской 12 стрит арт
двор на Малой Арнаутской 12 стрит арт

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, как на Малой Арнаутской, 12 появился этот чудесный двор

Фото Марии Котовой

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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