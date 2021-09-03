Колоннада, лодки, попугай: удивительный одесский чудо-дворик

«Нарисуем — будем жить!»… И нарисовали, и живут. Как? Да как обычно в любом одесском дворе — со своими заботами, радостями и печалями. А вот сам старый дворик на Малой Арнаутской превратился в фееричное путешествие по Одессе — давней и сегодняшней, фантастичной и очень уютной. Заходишь сюда — хочется ахнуть.

Колоннада и Воронцовский маяк, фонари и лодки… И главное — море. И цветы с кустарниками. Узнаваемые исторические уголки сочетаются с видами таких же одесских двориков.

И хотя сам этот двор на Малой Арнаутской, 12 маленький, он получился таким «емким» в самом позитивном смысле, что хочется здесь остаться подольше, чтобы не пропустить какую-нибудь деталь. А все детали — в настенных рисунках. И не только настенных. Поднимаешь голову, входя под арку — и становится светлее. Потому что ее потолок расписан под одесское небо с неспешно прогуливающимися облаками.

Атмосферное место получилось, ничего не скажешь. И каждая дверь этого дома, каждый его «кусочек» вписались в общую очень и очень одесскую картину.

Так усилиями мастеров двор и сам превратился в картинку, в страничку из детской красочной книжки, которую очень хочется открыть, неспешно изучая.

В этот дворик входишь, как в сказку, погружаешься в одесское вчера, насыщаешься одесским сегодня и даже попугай в клетке на балконе (еще одно настенное полотно), громко поприветствует вас по нашему, по-одесски, пока его хозяйка увлеченно беседует с кем-то по мобильнику…

Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, как на Малой Арнаутской, 12 появился этот чудесный двор

Фото Марии Котовой