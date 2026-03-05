Ключевые моменты:

Рекорд Украины по приседаниям среди детей

В Одессе зафиксировали новый рекорд Украины. Его установил 4-летний Давид Дулогло, который смог выполнить 1150 приседаний подряд. На это ему понадобилось 1 час 9 минут и 48 секунд.

Как сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, с первым с достижением мальчика поздравила его сестра Милана — именно она стала главным вдохновением для юного рекордсмена.

История началась в день, когда 7-летняя Милана установила свой рекорд, сделав 1177 приседаний без остановки всего за 38 минут. Это настолько впечатлило Давида, что он заявил родителям, что тоже хочет попробовать.

После этого мальчик начал ежедневно тренироваться. Он занимался настолько упорно, что, по словам родителей, даже его плюшевые игрушки «приседали» вместе с ним.

Давид выполнял не обычные, а полные приседания (full squats) — один из самых сложных вариантов этого упражнения.

Со временем тренировки дали результат. Маленький спортсмен смог выдержать длительную нагрузку и официально установить свой первый рекорд Украины.

