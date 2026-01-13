Ключевые моменты:

Компенсация возможна из-за некачественной электроэнергии или скачков напряжения;

Необходимо доказать, что причиной поломки является именно электроснабжение;

Энергокомпания может возместить ремонт или полную стоимость техники.

Как получить возмещение за поврежденные электроприборы

Из-за российских обстрелов и большой нагрузки на сети в Украине часто возникают перепады напряжения. Именно резкие скачки электроэнергии, особенно при включении света, могут приводить к поломке бытовой техники — холодильников, телевизоров, компьютеров или котлов.

Несмотря на сложную ситуацию, потребители имеют право на компенсацию, если параметры качества электроэнергии были нарушены. Это предусмотрено гарантированными стандартами качества электроснабжения. За состояние сетей, трансформаторов и стабильность напряжения отвечает оператор системы распределения.

Важно понимать: компенсация не начисляется автоматически. Это возмещение убытков, поэтому нужно доказать, что техника сгорела именно из-за некачественной электроэнергии, а не из-за собственной неисправности прибора, сообщает Ассоциация налогоплательщиков Украины.

Какую сумму компенсации можно получить

Минимальная компенсация за несоблюдение стандарта качества составляет

200 грн — для бытовых потребителей,

400 грн — для малого бизнеса,

600 грн — для других небытовых потребителей

Эта сумма может увеличиваться в зависимости от продолжительности нарушений и объемов потребления электроэнергии. Такие стандарты действуют по всей Украине — независимо от региона и компании-поставщика.

Отдельно предусмотрено возмещение за сгоревшую технику. В этом случае энергокомпания компенсирует:

стоимость ремонта (по квитанции сервисного центра),

или полную рыночную стоимость прибора, если он не подлежит ремонту.

Что делать, если техника сгорела

Прежде всего нужно обратиться к поставщику электроэнергии с письменным заявлением. В нем следует:

описать, что произошло и когда

указать перечень поврежденной техники

указать желаемую сумму компенсации

К заявлению следует приложить чеки, квитанции, акты сервисного центра или другие документы, подтверждающие размер ущерба.

Также рекомендуется пригласить представителя энергокомпании или РЭС для составления акта-претензии. В документе должно быть зафиксировано, что электроснабжение было некачественным или нестабильным.

Поставщик электроэнергии обязан в течение 5 рабочих дней принять решение или предоставить письменный отказ с объяснением причин. Например, в ДТЭК сообщают, что подать обращение можно онлайн через личный кабинет.

