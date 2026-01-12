Ключевые моменты:
- Отключения запланированы на 13, 14 и 15 января;
- Света не будет с 09:00 до 16:00;
- Критическая инфраструктура продолжит работать.
Отключение света в Одессе 13–15 января
В ближайшие три дня — 13, 14 и 15 января — энергетики ДТЭК «Одесские электросети» проведут неотложные ремонтные работы на оборудовании. Работы будут выполняться ежедневно с 09:00 до 16:00.
Для безопасности специалистов часть домов в Хаджибейском и Киевском районах Одессы временно отключат от электроснабжения. При этом объекты критической инфраструктуры останутся со светом и продолжат работу в обычном режиме.
В компании отмечают, что ремонтные бригады постараются завершить все работы как можно быстрее, чтобы как можно раньше вернуть электричество в дома жителей.
Читайте также: В Одессе уже месяц не работает электротранспорт: что происходит с работниками и оборудованием
Спросить AI:
Так адреса напишите.
Что за тупой вброс?
Света нет и сейчас,так что?