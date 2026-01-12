Ключевые моменты:

Отключения запланированы на 13, 14 и 15 января;

Света не будет с 09:00 до 16:00;

Критическая инфраструктура продолжит работать.

Отключение света в Одессе 13–15 января

В ближайшие три дня — 13, 14 и 15 января — энергетики ДТЭК «Одесские электросети» проведут неотложные ремонтные работы на оборудовании. Работы будут выполняться ежедневно с 09:00 до 16:00.

Для безопасности специалистов часть домов в Хаджибейском и Киевском районах Одессы временно отключат от электроснабжения. При этом объекты критической инфраструктуры останутся со светом и продолжат работу в обычном режиме.

В компании отмечают, что ремонтные бригады постараются завершить все работы как можно быстрее, чтобы как можно раньше вернуть электричество в дома жителей.

