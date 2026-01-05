Ключевые моменты:

Во время тревоги работник имеет право прекратить работу и уйти в укрытие

Увольнение возможно без отработки — даже через мессенджер

Отпуска сохраняются, но работодатель может ограничить их продолжительность

Работа без света допускается только по согласию и при безопасных условиях

Военное положение в Украине кардинально изменило правила работы для миллионов людей. То, что еще несколько лет назад казалось невозможным, сегодня закреплено на уровне закона: увольнение через соцсети, оплачиваемое время в укрытии, дистанционная работа без света и отпуска без четких сроков.

Многие работники до сих пор не знают, какие трудовые нормы действуют во время воздушной тревоги, имеет ли работодатель право заставлять работать без электричества и что делать, если права нарушают. Этим часто пользуются недобросовестные работодатели — из-за незнания или страха людей потерять работу.

В этой статье мы собрали ключевые изменения трудового законодательства во время военного положения, которые стоит знать каждому: от приема на работу и испытательного срока до увольнения, отпусков и подачи жалоб. Материал подготовлен на основе разъяснений кадрового инспектора и актуальной практики 2025–2026 годов.

Уволиться можно через соцсети и отрабатывать не нужно

Недавно в Украине в очередной раз продлили действие военного положения. Хотя первые изменения в законах, регулирующих трудовые отношения, появились еще в 2022 году, не все работники знают, о каких именно изменениях идет речь.

– Есть ли какие-то изменения при приеме на работу?

– Если раньше при трудоустройстве человек должен был предоставлять только бумажное удостоверение личности (паспорт или вид на постоянное проживание), то сейчас такую же юридическую силу имеет цифровое удостоверение личности (паспорт или удостоверение в Дии). Если раньше обязательно также предоставлялась и трудовая книжка, то теперь можно предоставлять либо трудовую, либо справку о страховом стаже (официальное название — сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования).

Хочу напомнить, хотя это изменение и не касается непосредственно военного положения, трудовые книжки работников, принятых на работу после июня 2021 года, хранятся у работников, а не на предприятии. Хранить у себя трудовую книжку может и человек, который был трудоустроен до этого срока, если он напишет соответствующее заявление на имя руководителя — это нововведение уже связано с военным положением. Еще одно изменение — испытательный срок. Если в мирное время определенным категориям работников его не устанавливали (лицам с инвалидностью, ВПЛ и т.п.), то теперь он может быть назначен абсолютно всем без исключения.

– А как увольняться во время военного положения? Нужно ли отрабатывать какой-то срок, как подавать заявление?

– Как и раньше, уволиться работник может по собственному желанию, сейчас — без отработки двухнедельного срока. Заявление об увольнении может подаваться лично или с помощью электронных средств связи (электронная почта, социальные сети, смс-сообщения, корпоративные каналы связи предприятия). В то же время увольнение может происходить и по инициативе работодателя из-за: уничтожения мощностей предприятия в результате боевых действий, отсутствия работника более четырех месяцев подряд без связи, смерти или безвестного отсутствия работника либо работодателя-ФЛП.

Также следует упомянуть так называемую приостановку действия трудового договора. Она устанавливается на период действия военного положения в случае невозможности предоставления работы или ее выполнения. Заработная плата в этом случае не начисляется, но рабочее место сохраняется.

Из-за тревоги можно не работать: особенности работы во время войны

– Татьяна, а как мы должны работать во время воздушной тревоги и отключений света?

– Во время воздушной тревоги работник имеет право прекратить работу и уйти в укрытие, а работодатель обязан обеспечить такую возможность. Время пребывания в укрытии оплачивается как рабочее (время простоя или обычная зарплата), однако работника нельзя заставлять работать во время тревоги, если он находится не в оборудованном для работы укрытии.

Что касается работы при отсутствии света и альтернативных источников электроэнергии, работнику может быть установлен:

гибкий режим рабочего времени;

надомная или дистанционная работа.

Если работника принуждают работать при отсутствии надлежащих условий труда (в частности, при недостаточном освещении), он имеет право отказаться и подать жалобу.

А что с отпусками?

– Татьяна, есть ли какие-то изменения в предоставлении отпусков или их продолжительности?

– Даже в условиях военного положения ежегодные отпуска сохраняются. Единственная особенность — если продолжительность отпуска превышает 24 календарных дня, работодатель имеет право предоставить только 24. Остальные дни либо переносятся на последующие годы (после окончания военного положения), либо могут быть предоставлены в виде отпуска без сохранения заработной платы.

Среди других изменений — возможность оформить еще один вид отпуска без сохранения заработной платы (в связи с военным положением). Этот отпуск может длиться до завершения военного положения. Однако он оформляется по согласию сторон, то есть работодатель имеет право вам в нем отказать.

Заявление на любой вид отпуска работник имеет право подать как лично, так и с помощью электронных средств связи.

Куда направлять жалобы, если трудовые права были нарушены?

– Часто работники опасаются оспаривать действия работодателя, если их права были нарушены. Что вы посоветуете в таком случае?

– Реагировать на нарушения следует обязательно — это ваша безопасность и здоровье. Я советую перед обращением в государственные органы попытаться сначала решить вопрос с работодателем, но обязательно документируйте все свои обращения (делайте копии заявлений, записывайте и/или фотографируйте входящие номера и т.п.). Если это не помогло, вы имеете право обратиться в:

профсоюз предприятия;

Комиссию по трудовым спорам;

Государственную службу Украины по вопросам труда;

суд;

прокуратуру (жалоба подается, если нарушения имеют признаки уголовных, например невыплата зарплаты);

Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Для обращения в любую из инстанций необходимо подготовить такие документы:

доказательства (трудовой договор, расчетные листки, переписка, свидетельства коллег и т.п.);

заявление или жалобу, в которых четко изложена суть нарушения и ваши требования.

Где искать информацию об изменениях в трудовом законодательстве?

– Татьяна Леонидовна, где искать ответы на остальные вопросы, которые мы с вами не рассмотрели?

– Основные источники, которые дают разъяснения по трудовым отношениям, — Кодекс законов о труде Украины, Законы Украины «О занятости населения», «Об оплате труда», «Об отпусках», «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» (действует во время военного положения). Сразу отмечу, что лучше просматривать эти документы на сайте Верховной Рады (там внесены все изменения). Дополнительными источниками информации являются коллективные договоры и правила внутреннего распорядка — с ними вас должен ознакомить работодатель при приеме на работу.

Читайте также:

Анонсное изображение создано с помощью GPT Image 1.5