Ключевые моменты:
- В Одесской области уже более суток продолжается пожар в Дунайском биосферном заповеднике.
- Видео пожара опубликовал местный блогер Иван Козьма.
- Возгорание произошло 2 января во время дроновой атаки РФ.
- Официальных комментариев от ГСЧС пока не поступало.
Соответствующее видео снял житель города Вилково, блогер Иван Козьма. Это видео опубликовано сегодня, 3 января 2026 года, на странице курортного отеля Danube Homestead в «Фейсбуке».
«Огромный пожар в сердце Дунайского биосферного заповедника! Уже сутки пылает камыш…», – говорится в комментарии к видео.
Комментариев от областного управления ГСЧС на данный момент не поступало.
Как сообщала «Одесская жизнь», камыш на территории Дунайского биосферного заповедника в районе Вилково загорелся во время дроновой атаки россиян 2 января. Пожар начался на острове Анкудинов, который входит в состав Дунайского биосферного заповедника. Сообщалось, что угрозы жилым домам нет.
Фото иллюстративное