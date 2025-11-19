Ключевые моменты:

В городе создают 22 новые парковочные зоны со специальной разметкой, соответствующей госстандартам.

За соблюдением правил в этих местах будет следить полиция, а работы планируют завершить до конца текущего года.

Детали

Как сообщает городская власть, в Одессе продолжается активное обустройство новых парковочных мест, предназначенных для людей с инвалидностью.

Проект предусматривает создание 22 локаций, которые будут иметь четкую и понятную разметку в соответствии с действующими стандартами. Это позволит водителям легко идентифицировать специальные зоны. Для обеспечения порядка муниципалитет наладил сотрудничество с правоохранительными органами: полиция будет контролировать, чтобы эти места не занимали другие водители.

Кроме того, к процессу привлекли общественные организации, представляющие интересы людей с инвалидностью. Их консультации помогают учесть реальные потребности пользователей.

Завершить весь комплекс работ по нанесению разметки и обустройству зон планируют до конца 2025 года.

