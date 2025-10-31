Тендер опубликовали в системе электронных закупок Prozorro.
Ключевые моменты:
- Договор заключен с компанией «Подводные профессионалы» на сумму 1,056 млн гривен.
- Ремонт включает замену деревянных конструкций, сварку металлических элементов и укрепление пляжной инфраструктуры.
Детали
Горсовет Одессы позаботился о людях с инвалидностью. На пляже между траверсами №6-Б и №7 на 11-й станции Большого Фонтана проведут текущий ремонт.
Компания «Подводные профессионалы», специализирующаяся на гидротехнических работах, заменит изношенные деревянные конструкции, сварит и покрасит металлические элементы, укрепит несущие узлы пляжа.
Стоимость контракта — 1 056 736 гривен. Работы должны закончиться до конца 2025 года, чтобы пляж оставался безопасным и доступным для людей с инвалидностью в зимне-весенний период.
