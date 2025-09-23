Ключевые моменты:

Участники соревновались в четырех дисциплинах: стрельбе из лука, бочче, гребле на тренажерах и баскетболе на колясках.

Мероприятие организовано совместно с Министерством по делам ветеранов, Одесской ОГА, ОО «Свободные воины», Одесской областной федерацией адаптивного спорта и поддержки ветеранов и БФ «Безграничные возможности».

Подробности события

На открытии мероприятия выступили Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец и председатель Одесской ОГА Олег Кипер. Соорганизатор соревнований, вице-президент Одесской областной федерации адаптивного спорта Юрий Дегас, подчеркнул, что «спорт лечит, объединяет и открывает новые горизонты», а проведение соревнований стало возможным благодаря взаимодействию власти, бизнеса и общественности.

Ветераны соревновались в условиях равной конкуренции: стрельба из лука проверяла точность, бочча — стратегическое мышление, гребля на тренажерах — физическую выносливость, а баскетбол на колясках — командную слаженность. Мероприятие не только популяризировало адаптивный спорт, но и способствовало социальной реабилитации участников.

