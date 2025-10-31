Ключевые моменты

В конце октября на одесском Привозе царит теплая осенняя атмосфера и хорошее настроение.

Цены на овощи колеблются от 20 до 70 грн, а на фрукты — от 12 до 230 грн за килограмм.

Мясо и молочные продукты остаются самыми дорогими на рынке.

Несмотря на подорожание, Привоз остается местом, где царит одесский юмор и жизнь.

Точный вес! На Привозе?

Мужчина присматривается к овощам на прилавке. Кажется, говорит сам себе, но слышно отлично:

― И что это такое?.. Разве это лук?.. Маленький такой, потом ищи его среди овощей… А это картошка такая? Тоже мне картошка… И капуста какая-то странная…

Продавщица не выдерживает, набирает воздух в легкие. Ну, думаю, сейчас начнется монолог!..

Но она и рта не успела открыть, как тот же мужчина говорит:

― Мне три килограмма картошки, вот этот кочан капусты и два килограмма лука, пожалуйста.

― А что же вы все это только что называли каким-то безобразием? А теперь все это «плохое» решили все-таки купить? ― спрашивает продавщица.

― У вас тут очень хорошая реклама — «Точный вес!».

― Разве только у меня?

― Так красиво написано. Еще и восклицательный знак в конце…

А что же там с ценами в конце октября?

Овощи на одесском Привозе

Цены на овощи за один килограмм:

картошка — 25–45 грн;

лук — 25–40 грн;

помидоры — 25–80 грн;

свекла — 25–50 грн;

кабачки — 20–45 грн;

огурцы — 25–55 грн;

сладкий перец — 30–70 грн;

баклажаны — 30–70 грн;

капуста — 25–45 грн;

чеснок — 120–140 грн;

морковь — 25–40 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе

Стоимость за один килограмм:

яблоки — 30–60 грн;

груши — 35–70 грн;

бананы — 60–70 грн;

грейпфруты — 60–80 грн;

гранаты — 180–230 грн;

лимоны — 80–130 грн;

виноград — 50–100 грн;

хурма — 90–180 грн;

апельсины — 60–130 грн;

мандарины — 150–180 грн;

клубника — 180–220 грн;

персики — 50–100 грн;

абрикосы — 50–90 грн;

сливы — 25–60 грн;

арбузы — 12–15 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 65–100 грн;

брынза (кг) — 200–270 грн;

сыр (кг) — 100–160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть — 250–290 грн;

телячья шея — 200–220 грн;

ребра — 130–170 грн;

антрекот — 180–220 грн.

Свинина

задняя часть — 200–230 грн;

шея — 280–300 грн;

лопатка — 220–250 грн;

ребра — 210–220 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–250 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 100–250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик — 50–100 грн;

караси — 70–100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;

судак — 150–250 грн;

карп — 90–160 грн.

Фото автора