Ключевые моменты 

  • В конце октября на одесском Привозе царит теплая осенняя атмосфера и хорошее настроение.

  • Цены на овощи колеблются от 20 до 70 грн, а на фрукты — от 12 до 230 грн за килограмм.

  • Мясо и молочные продукты остаются самыми дорогими на рынке.

  • Несмотря на подорожание, Привоз остается местом, где царит одесский юмор и жизнь.

Точный вес! На Привозе?

Привоз в октябре

Мужчина присматривается к овощам на прилавке. Кажется, говорит сам себе, но слышно отлично:

― И что это такое?.. Разве это лук?.. Маленький такой, потом ищи его среди овощей… А это картошка такая? Тоже мне картошка… И капуста какая-то странная…

Продавщица не выдерживает, набирает воздух в легкие. Ну, думаю, сейчас начнется монолог!..

Но она и рта не успела открыть, как тот же мужчина говорит:

― Мне три килограмма картошки, вот этот кочан капусты и два килограмма лука, пожалуйста.

― А что же вы все это только что называли каким-то безобразием? А теперь все это «плохое» решили все-таки купить? ― спрашивает продавщица.

― У вас тут очень хорошая реклама — «Точный вес!».

― Разве только у меня?

― Так красиво написано. Еще и восклицательный знак в конце…

А что же там с ценами в конце октября?

Овощи на одесском Привозе

Цены на овощи за один килограмм:

  • картошка — 25–45 грн;
  • лук — 25–40 грн;
  • помидоры — 25–80 грн;
  • свекла — 25–50 грн;
  • кабачки — 20–45 грн;
  • огурцы — 25–55 грн;
  • сладкий перец — 30–70 грн;
  • баклажаны — 30–70 грн;
  • капуста — 25–45 грн;
  • чеснок — 120–140 грн;
  • морковь — 25–40 грн;
  • зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе

Привоз у жовтні

Стоимость за один килограмм:

  • яблоки — 30–60 грн;
  • груши — 35–70 грн;
  • бананы — 60–70 грн;
  • грейпфруты — 60–80 грн;
  • гранаты — 180–230 грн;
  • лимоны — 80–130 грн;
  • виноград — 50–100 грн;
  • хурма — 90–180 грн;
  • апельсины — 60–130 грн;
  • мандарины — 150–180 грн;
  • клубника — 180–220 грн;
  • персики — 50–100 грн;
  • абрикосы — 50–90 грн;
  • сливы — 25–60 грн;
  • арбузы — 12–15 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

Привоз в октябре

  • яйца (десяток) — 65–100 грн;
  • брынза (кг) — 200–270 грн;
  • сыр (кг) — 100–160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть — 250–290 грн;
  • телячья шея — 200–220 грн;
  • ребра — 130–170 грн;
  • антрекот — 180–220 грн.

Свинина

  • задняя часть — 200–230 грн;
  • шея — 280–300 грн;
  • лопатка — 220–250 грн;
  • ребра — 210–220 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–250 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 100–250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Привоз в октябре

  • толстолобик — 50–100 грн;
  • караси — 70–100 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;
  • судак — 150–250 грн;
  • карп — 90–160 грн.

Фото автора

