Ключевые моменты
-
В конце октября на одесском Привозе царит теплая осенняя атмосфера и хорошее настроение.
-
Цены на овощи колеблются от 20 до 70 грн, а на фрукты — от 12 до 230 грн за килограмм.
-
Мясо и молочные продукты остаются самыми дорогими на рынке.
-
Несмотря на подорожание, Привоз остается местом, где царит одесский юмор и жизнь.
Точный вес! На Привозе?
Мужчина присматривается к овощам на прилавке. Кажется, говорит сам себе, но слышно отлично:
― И что это такое?.. Разве это лук?.. Маленький такой, потом ищи его среди овощей… А это картошка такая? Тоже мне картошка… И капуста какая-то странная…
Продавщица не выдерживает, набирает воздух в легкие. Ну, думаю, сейчас начнется монолог!..
Но она и рта не успела открыть, как тот же мужчина говорит:
― Мне три килограмма картошки, вот этот кочан капусты и два килограмма лука, пожалуйста.
― А что же вы все это только что называли каким-то безобразием? А теперь все это «плохое» решили все-таки купить? ― спрашивает продавщица.
― У вас тут очень хорошая реклама — «Точный вес!».
― Разве только у меня?
― Так красиво написано. Еще и восклицательный знак в конце…
А что же там с ценами в конце октября?
Овощи на одесском Привозе
Цены на овощи за один килограмм:
- картошка — 25–45 грн;
- лук — 25–40 грн;
- помидоры — 25–80 грн;
- свекла — 25–50 грн;
- кабачки — 20–45 грн;
- огурцы — 25–55 грн;
- сладкий перец — 30–70 грн;
- баклажаны — 30–70 грн;
- капуста — 25–45 грн;
- чеснок — 120–140 грн;
- морковь — 25–40 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе
Стоимость за один килограмм:
- яблоки — 30–60 грн;
- груши — 35–70 грн;
- бананы — 60–70 грн;
- грейпфруты — 60–80 грн;
- гранаты — 180–230 грн;
- лимоны — 80–130 грн;
- виноград — 50–100 грн;
- хурма — 90–180 грн;
- апельсины — 60–130 грн;
- мандарины — 150–180 грн;
- клубника — 180–220 грн;
- персики — 50–100 грн;
- абрикосы — 50–90 грн;
- сливы — 25–60 грн;
- арбузы — 12–15 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 65–100 грн;
- брынза (кг) — 200–270 грн;
- сыр (кг) — 100–160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть — 250–290 грн;
- телячья шея — 200–220 грн;
- ребра — 130–170 грн;
- антрекот — 180–220 грн.
Свинина
- задняя часть — 200–230 грн;
- шея — 280–300 грн;
- лопатка — 220–250 грн;
- ребра — 210–220 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–250 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 100–250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50–100 грн;
- караси — 70–100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;
- судак — 150–250 грн;
- карп — 90–160 грн.
Читайте также и сравнивайте:
- Цены на одесском Привозе в октябре: когда одно яйцо идет за два?
- Арбузы или тыквы? Осенний базар в Одессе удивляет покупателей и вызывает споры
Фото автора