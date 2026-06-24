Ключевые моменты:

Утром 22 июня у берегов Крыма произошло минимум 5-6 землетрясений за несколько часов, активность продолжается.

До Одессы и области эти конкретные толчки не дошли из-за малой мощности.

Сейсмологи предупреждают: повышенная сейсмоактивность в Черноморском регионе продлится до конца 2026 – начала 2027 года.

Что произошло в Черном море?

Сейсмологи зафиксировали резкую активизацию подземных процессов. Только за один день, 22 июня, у крымского побережья произошло 6 землетрясений. Самый мощный толчок магнитудой 4,2 зафиксировали в 08:48. Эпицентры находились в море, на расстоянии от 7 до 13 километров от береговой линии, на глубинах от 10 до 25 километров. Подземная разрядка в этой зоне фиксируется учеными и сегодня.

Причина такой активности стандартна для нашего региона – Крым и Черное море входят в Альпийско-Гималайский сейсмический пояс. Прямо сейчас там происходит тектоническая «разрядка» на стыке плит.

Напомним, в октябре 2025 года в Румынии недалеко от границы с Одесской областью, в сейсмически активной зоне Вранча, зафиксировали девять землетрясений за неделю

Дошли ли толчки до Одессы?

Одесситы могут выдохнуть: нет, эти конкретные толчки до Одессы и области не дошли. Магнитуда до 4,2 слишком мала, чтобы преодолеть такое расстояние по морскому дну и ощущаться на материковой части Украины.

Как показывает практика, Одесса начинает чувствовать «эхо» крымских или азовских землетрясений только тогда, когда их мощность в эпицентре превышает 5,5-6 баллов.

Прогноз сейсмологов: Одесса в зоне риска?

Впрочем, расслабляться рано. Сегодня украинский сейсмолог Дмитрий Гринь отметил, что из-за продолжающейся активности на полуострове «волны» последующих землетрясений могут затронуть Одесскую и Запорожскую области. Однако ученый сразу успокаивает: влияние на наши регионы будет значительно меньшим, чем в самом эпицентре. Жители могут заметить разве что легкое колебание предметов на верхних этажах высоток.

В целом, по прогнозам ученых-сейсмологов, Черноморский регион вошел в фазу тектонической активности. Повышенная сейсмоструктурная динамика в нашей зоне, по расчетам специалистов, продлится как минимум до конца 2026 – начала 2027 года.

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