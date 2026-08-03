Ключевые моменты:
- На поражение китообразных вероятно влияют последствия войны на море (акустические травмы от взрывов, гидролокаторов и т. д.).
- Живое истощенное или контуженое животное нельзя выталкивать обратно в море — оно может сразу утонуть.
- Не прикасайтесь к мертвым дельфинам без перчаток из-за риска заражения инфекциями и помните о минной опасности на побережье.
Что делать, если вы заметили дельфина: памятка от экологов
Напомним, с конца мая 2026 года на побережье Одесчины официально зафиксировали уже 63 умерших дельфина. Однако реальное количество погибших в Черном море исчисляется тысячами. Находят не только погибших, но тяжело контуженных животных и неправильная помощь может погубить его или навредить самому человеку. Национальный природный парк «Тузловские лиманы» подчеркивает необходимость четко знать алгоритм действий, если вы увидели живого или мертвого дельфина в акватории или на берегу Черного моря:
1. Если дельфин плавает в море недалеко от вас
Не пытайтесь его «спасать» или затягивать на большую глубину. Не мешайте его движениям и уберите любые заграждения, если они есть на пути животного.
2. Если живое животное выбрасывает на берег
Скорее всего, дельфин контужен, тяжело болен или травмирован.
- Не берите его в руки, не прикасайтесь и не пытайтесь вытолкнуть в море (оболочка легких и координация у контуженого животного нарушены, оно утонет).
- Обеспечьте ему покой.
- Сделайте несколько четких фото, зафиксируйте геопозицию (GPS) или точные ориентиры и срочно передайте координаты специалистам.
3. Если дельфин мертв
Сделайте фото с нескольких ракурсов, зафиксируйте GPS-координаты и сообщите по адресам ниже. Помните: к телу нельзя прикасаться без защитных перчаток — погибшие животные могут быть носителями опасных инфекций.
Куда сообщать о найденных китообразных:
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- НПП «Тузловские лиманы»: телефон: 097-5762705, 068-8816194, E-mail: npp.tuzlim0101@gmail.com;
- Областная прокуратура: тел. 050-5017344
- Местные власти: представителям территориальной общины, на территории которой обнаружено животное.
Важно! Напоминаем, что побережье Черного моря остается зоной повышенной минной опасности. Заботьтесь о собственной безопасности и соблюдайте правила пребывания в прибрежной зоне!
Также возле пляжей Одессы летом часто можно увидеть дельфинов. По словам специалистов, морские млекопитающие подплывают ближе к берегу из-за охоты, поиска пищи и обучения молодых особей. Правда, в некоторых случаях животным действительно нужна помощь.
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