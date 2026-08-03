Ключевые моменты:

На поражение китообразных вероятно влияют последствия войны на море (акустические травмы от взрывов, гидролокаторов и т. д.).

Живое истощенное или контуженое животное нельзя выталкивать обратно в море — оно может сразу утонуть.

Не прикасайтесь к мертвым дельфинам без перчаток из-за риска заражения инфекциями и помните о минной опасности на побережье.

Что делать, если вы заметили дельфина: памятка от экологов

Напомним, с конца мая 2026 года на побережье Одесчины официально зафиксировали уже 63 умерших дельфина. Однако реальное количество погибших в Черном море исчисляется тысячами. Находят не только погибших, но тяжело контуженных животных и неправильная помощь может погубить его или навредить самому человеку. Национальный природный парк «Тузловские лиманы» подчеркивает необходимость четко знать алгоритм действий, если вы увидели живого или мертвого дельфина в акватории или на берегу Черного моря:

1. Если дельфин плавает в море недалеко от вас

Не пытайтесь его «спасать» или затягивать на большую глубину. Не мешайте его движениям и уберите любые заграждения, если они есть на пути животного.

2. Если живое животное выбрасывает на берег

Скорее всего, дельфин контужен, тяжело болен или травмирован.

Не берите его в руки, не прикасайтесь и не пытайтесь вытолкнуть в море (оболочка легких и координация у контуженого животного нарушены, оно утонет).

Обеспечьте ему покой.

Сделайте несколько четких фото, зафиксируйте геопозицию (GPS) или точные ориентиры и срочно передайте координаты специалистам.

3. Если дельфин мертв

Сделайте фото с нескольких ракурсов, зафиксируйте GPS-координаты и сообщите по адресам ниже. Помните: к телу нельзя прикасаться без защитных перчаток — погибшие животные могут быть носителями опасных инфекций.

Куда сообщать о найденных китообразных:

НПП «Тузловские лиманы»: телефон: 097-5762705, 068-8816194, E-mail: npp.tuzlim0101@gmail.com; Областная прокуратура: тел. 050-5017344 Местные власти: представителям территориальной общины, на территории которой обнаружено животное.



Важно! Напоминаем, что побережье Черного моря остается зоной повышенной минной опасности. Заботьтесь о собственной безопасности и соблюдайте правила пребывания в прибрежной зоне!

Также возле пляжей Одессы летом часто можно увидеть дельфинов. По словам специалистов, морские млекопитающие подплывают ближе к берегу из-за охоты, поиска пищи и обучения молодых особей. Правда, в некоторых случаях животным действительно нужна помощь.

Читайте также: Не только топливо: эколог объяснил, почему затонувшее возле Одессы судно опасно для моря