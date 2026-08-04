Ключевые моменты:

4 августа температура морской воды у побережья Одессы составит +22…+23°С.

Такая температура считается комфортной для купания большинства отдыхающих.

В Одессе ожидается сухая погода без осадков, днем воздух прогреется до +32…+34°С.

Вода — идеальная для купания

Несмотря на сильную жару, накрывшую Одесскую область, Черное море у побережья продолжает прогреваться. Синоптики сообщили, какой будет температура воды и будет ли погода благоприятной для пляжного отдыха 4 августа.

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 4 августа температура морской воды у побережья Одессы составит +22…+23°С. Для большинства отдыхающих такая температура считается комфортной для купания. Кроме того, на побережье ожидается переменная облачность без осадков, а днем воздух прогреется до +32…+34°С.

В то же время синоптики предупреждают, что 4–6 августа в регионе сохранится чрезвычайная (V класс), местами высокая (IV класс) пожарная опасность. Жителей и гостей области призывают быть максимально осторожными с открытым огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.

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