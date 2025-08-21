Ключевые моменты:

Вероятно клык саблезубого тигра найден жителем села Долинское и передано в музей в Рени.

Окончательно определить принадлежность останков могут только специалисты-палеонтологи.

Подробности о находке

Сама находка была обнаружена Григорием Сирбу во время раскопок за пределами села, подробностей он, по словам директора музея, не сообщил. Коллектив музея идентифицировал экспонат как клык саблезубого тигра, опираясь на информацию из интернета, но экспертного анализа не проводилось — музей не занимается научными исследованиями и не имеет доступа к спектральному анализу.

По словам Галины Маратаевой, саблезубые тигры жили на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды, поэтому могли обитать и на территории современной Украины. Подобные находки вызывают сенсацию и удивление среди специалистов и пополняют музейную коллекцию, которая уже насчитывает более пятисот экспонатов, в том числе палеонтологические. Каталог музея ведется в Реестре музейного фонда Украины.

Детальное изучение находки остается делом будущих исследований, а пока экспонат можно будет увидеть в музее или ознакомиться с записью в Реестре.

