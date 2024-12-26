В Одесской области археолог обнаружил древние кельтские деньги

Находка представляет собой бронзовое изделие с отверстием, похожее на бусину. По определению из иностранных источников, подобные предметы служили расчетными единицами у кельтов до появления монет. Краевед отмечает, что это первая подобная находка за его многолетнюю практику в регионе.

Сначала артефакт ошибочно отнесли к скифской культуре как украшение. Однако дальнейшее исследование и сравнение с аналогичными находками на зарубежных аукционах подтвердило его принадлежность к кельтской культуре и денежный характер использования.

Ранее на территории Килии была найдена римская монета II века нашей эры и косметический предмет античных времен. Последний, по мнению археологов, мог принадлежать местной жительнице, которая проживала в этой местности более двух тысячелетий назад.

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