Делают это не впервые. На этот раз к акции «Сдай кровь — спаси жизнь» присоединились почти полсотни работников. Специалисты областной станции переливания крови оборудовали передвижной донорский пункт прямо в административном здании филиала «Инфоксводоканал».

В компании считают, что такие акции объединяют нацию, ведь донорство дает чувство уважения как к себе, так и к здоровью другого человека. Кроме того, с радостью пользуясь случаем, компания благодарит своих земляков, которые защищают страну от врага, и, возможно, спасают чью-то жизнь.

Несмотря на то, что водопроводчики — мирная профессия, сегодня несколько сотен работников водоканала с оружием в руках защищают Родину.

«Инфоксводоканал» предлагает коллективам организаций и предприятий продолжать добрые традиции и присоединяться к мероприятиям по сдаче крови, ведь это поможет спасать жизни людей!

