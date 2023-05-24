Славянская письменность: «неграмотные» дикари или что было до Кирилла и Мефодия

24 мая мы отмечаем День славянской письменности и культуры. Наш родной украинский относится к славянским языкам и создавался многими поколениями наших предков. Считается, что письменность славянам, и в частности, украинцам, подарили Кирилл и Мефодий уже после введения христианства, однако не все ученые с этим согласны. Мы расскажем, так ли это, когда появился украинский язык и чем кириллица отличается от глаголицы.

Что не так с официальной Кириллицей

Украинская письменность гораздо старше, чем принято думать. Долгое время ученые считали, что азбука у славян появилась только после крещения Руси. Однако там, где селились наши предки, в частности в Северном Причерноморье, археологи не раз находили на черепках таинственные знаки.

Первый историк славянской письменности болгарский ученый-монах Храбр еще в X веке рассказывал, что когда славяне были язычниками, они пользовались знаками для письма, состоящими из черточек и зарубок. Язычники-славяне рядом с изображениями своих идолов вырезали их имена, а на мече, выкованном в середине X века и найденном под Киевом, сохранилась даже подпись кузнеца — Людоша.

О существовании у славян письменности до введения христианства свидетельствуют и сообщения арабских историков. Даже в жизнеописании Кирилла рассказывается, что в Херсонесе еще в 860 году ему удалось найти «Евангелие и Псалтирь руськими письменами писаны». Следовательно, еще до Кирилла у славян была своя письменность.

Об этом рассказывал и летописец Нестор, который упоминал о существовании письменных договоров между Византией и Русью еще в начале Х века. В одном из таких договоров в 911 году, более чем за семьдесят лет до «официального» рождения славянской азбуки, было указано, что Русь и Византия решали спорные вопросы «не только устно, но и письменно». Кроме того, летописец рассказывал о грамотах русских князей к грекам, а также о существовании письменных завещаний.

Как и когда возник украинский язык

Считается, что три восточнославянских народа и их языки полностью сформировались только в XIV веке, когда перестала существовать Киевская Русь. Однако этому противоречит существование тех украинских щедривок и купальских песен, часть из которых появилась в языческие времена и даже до возникновения Киевской Руси. Следовательно, украинский язык, хоть и отличный от современного, существовал и ведет свою историю из глубокой древности.

Что касается непосредственно происхождения украинского языка, то относительно этого существует несколько гипотез. Самые интересные из них две. Первую предложил украинско-американский ученый, языковед и академик харьковчанин Юрий Шевелев. Он считал, что украинский язык выделился после распада праславянского языка. Тогда у восточных славян сформировалось пять диалектов, два из которых и образовали украинский язык — это киевско-полесский и галицко-подольский. Заметьте, это произошло в VII веке, почти за 300 лет даже до введения христианства.

Вторую версию, попроще, предложил русский языковед Алексей Шахматов. Он предполагал, что украинский язык происходит из «общерусского праязыка», как и северо-русский, южно-русский и белорусский. При этом, считал ученый, украинский язык выгодно отличается от них разнообразными фонетическими формами и лексикой.

Кириллица и глаголица: ноу-хау или преобразование?

На территории Киевской Руси после принятия христианства в 988 году существовали два типа письма — кириллица и глаголица. До сих пор нет единого мнения относительно того, какая из этих двух азбук возникла раньше и кто их автор.

Украинские исследователи Иван Огиенко, Михаил Брайчевский и Александр Мельничук считали, что Кирилл создал именно глаголицу, а название «кириллица» появилось по «вине» обычной путаницы. Существование этой азбуки — кириллицы еще до Кирилла доказано, к примеру, находками граффити на стенах Софии Киевской. По другой гипотезе, кириллица возникла в качестве замены сложной глаголицы, и ее автором некоторые называют вовсе не Кирилла, а его ученика Климентия.

Итак, кириллица — это усовершенствованная система, полностью созданная на основе греческого письма. Ее использовали в течение сотен лет и она стала основой современной украинской, болгарской, русской и белорусской письменности.

Что касается глаголицы, то единого мнения о ее происхождении у исследователей нет. В отличие от кириллицы, глаголица имеет очень сложное написание букв в виде соединенных между собой кружочков и петелек. Большинство ученых полагают, что глаголицу Кирилл создал специально для славян Моравии (восточная часть Чешской республики) и Паннонии (часть территории современных Венгрии, Австрии, Словакии, Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины).

Другой причиной изобретения глаголицы ученые называют преследование немецко-католическими монахами славянских книг. Для их защиты, возможно, и была создана глаголица. Она непохожа ни на один существовавший алфавит и очень сложна для написания. А это дает основание утверждать, что глаголица является искусственной азбукой, причем созданной «на скорую руку», в отличие от кириллицы, имеющей древние прототипы. После широкого внедрения письменности глаголицу стали использовать для шифровки текстов, в качестве тайнописи.

Славяне использовали руны

Одна из археологических находок на территории современной Чехии рассказала об особенностях письма славян до введения азбуки Кирилла и Мефодия. Чешские ученые считают, что западные славяне дохристианских времен пользовались для письма германскими рунами. Это подтверждает самая древняя археологическая находка — надпись, выполненная славянами на бычьем ребре, которая была сделана в VII веке. Находка является первым археологическим свидетельством связи между германскими племенами и ранними славянами.

Источники: kpi.ua, ukrlit.net, gazeta.ua, slovesnic.blogspot.com, studbooks.net.

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