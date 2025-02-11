Первый случай произошел на улице Героев Змеиного в Хаджибейском районе. Местная жительница сообщила, что у ворот ее дома нашла рюкзак с подозрительными предметами. На месте обнаружили учебную гранату с корпусом от боевой гранаты и патроны.

На улице Героев Крут жители заметили прямоугольный предмет, обмотанный черной лентой. После осмотра взрывотехниками опасных веществ обнаружено не было.

В субботу на улице Балковской, вдоль дороги в кустах, заявитель обнаружил предмет, похожий на гранату. Также в тот же день на улице Люстдорфской дороге, на придомовой территории, нашли еще один подозрительный предмет, напоминающий гранату.

Во всех случаях патрульные полицейские ограждали места событий, чтобы избежать доступа посторонних лиц, и вызвали взрывотехников. Сейчас дальнейшие подробности расследуются.

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