После получения вызова полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Территория была ограждена, а также вызвана следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели для проведения необходимых мер безопасности.

Правоохранители напоминают гражданам, как следует действовать в случае обнаружения опасных предметов. В частности, необходимо сохранять спокойствие, сообщить о подозрительном объекте спецслужбы, избегать контакта с ним и ждать специалистов на безопасном расстоянии.Ранее мы рассказывали, какие бывают мины, как они выглядят и как от них уберечься