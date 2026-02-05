Ключевые моменты:

Порыв водопровода на Люстдорфской дороге (между ул. Бреуса и Артиллерийской).

Резкое подтопление проезжей части, усложненное движение транспорта.

Аварийные службы на месте стабилизируют ситуацию.

Водителям следует планировать маршрут с учетом осложнений.

Смена маршрута социального автобуса.

Водителям внимание

По информации «Инфоксводоканала», 5 февраля произошел порыв водопровода на ул. Люстдорфская дорога. В результате возникло резкое подтопление проезжей части на участке между ул. Бреуса и Артиллерийской.

Водителей просят учесть временные осложнения при планировании маршрута. Аварийные службы уже на месте и принимают первоочередные меры для стабилизации ситуации.

В связи с прорывом водопровода социальный автобус, курсирующий по маршруту трамвая №26, временно будет следовать по ул. Краснова в обе стороны.

Напомним, на трассе Киев — Одесса, вблизи Любашевки, произошла серьезная авария с грузовиками. Движение в сторону Одессы затруднено.

