Ключевые моменты:

  • Порыв водопровода на Люстдорфской дороге (между ул. Бреуса и Артиллерийской).
  • Резкое подтопление проезжей части, усложненное движение транспорта.
  • Аварийные службы на месте стабилизируют ситуацию.
  • Водителям следует планировать маршрут с учетом осложнений.
  • Смена маршрута социального автобуса.

Водителям внимание

По информации «Инфоксводоканала», 5 февраля произошел порыв водопровода на ул. Люстдорфская дорога. В результате возникло резкое подтопление проезжей части на участке между ул. Бреуса и Артиллерийской.

Водителей просят учесть временные осложнения при планировании маршрута. Аварийные службы уже на месте и принимают первоочередные меры для стабилизации ситуации.

В связи с прорывом водопровода социальный автобус, курсирующий по маршруту трамвая №26, временно будет следовать по ул. Краснова в обе стороны.

Напомним, на трассе Киев — Одесса, вблизи Любашевки, произошла серьезная авария с грузовиками. Движение в сторону Одессы затруднено.

Также читайте: Изменения в работе социальных автобусов в Одессе: маршруты 5 февраля.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме