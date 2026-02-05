Ключевые моменты:
- Порыв водопровода на Люстдорфской дороге (между ул. Бреуса и Артиллерийской).
- Резкое подтопление проезжей части, усложненное движение транспорта.
- Аварийные службы на месте стабилизируют ситуацию.
- Водителям следует планировать маршрут с учетом осложнений.
- Смена маршрута социального автобуса.
Водителям внимание
По информации «Инфоксводоканала», 5 февраля произошел порыв водопровода на ул. Люстдорфская дорога. В результате возникло резкое подтопление проезжей части на участке между ул. Бреуса и Артиллерийской.
Водителей просят учесть временные осложнения при планировании маршрута. Аварийные службы уже на месте и принимают первоочередные меры для стабилизации ситуации.
В связи с прорывом водопровода социальный автобус, курсирующий по маршруту трамвая №26, временно будет следовать по ул. Краснова в обе стороны.
Напомним, на трассе Киев — Одесса, вблизи Любашевки, произошла серьезная авария с грузовиками. Движение в сторону Одессы затруднено.
Также читайте: Изменения в работе социальных автобусов в Одессе: маршруты 5 февраля.