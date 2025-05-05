Напомним, 29 апреля в центре Татарбунар на пешеходном переходе сотрудница полиции сбила семилетнего ребёнка. Это произошло на глазах у отца девочки. Когда мужчина отправился в полицию, чтобы узнать, как идет расследование, полицейские отвезли мужчину в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где его немедленно мобилизовали.

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Одесский областной ТЦК и СП в Facebook сообщил, что 1 мая 2025 представители Национальной полиции доставили во 2-й отдел Белгород-Днестровского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки мужчину, который согласно действующим учетным данным находился в розыске на основании ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях — «Нарушения военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе».

“После уточнения военно-учетных данных гражданин был направлен на прохождение военно-врачебной комиссии. Во время прохождения ВВК он пожаловался на резкое ухудшение состояния здоровья, в связи с чем на место была вызвана бригада экстренной медицинской помощи. По результатам обследования, гражданин по решению врачей был безотлагательно госпитализирован в учреждение здравоохранения”, — говорится в сообщении ТЦК.

Во время пребывания мужчины в помещении районном ТЦК и СП к мужчине не применялось никаких мер физического принуждения или других действий, которые могли бы иметь признаки противоправности, отметили военные.

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Также в ТЦК прокомментировали распространенное в СМИ заявление о многодетном статусе мужчины. Там отметили, что согласно действующему законодательству, основанием для отсрочки является содержание трех или более несовершеннолетних детей, что подтверждается официально оформленными документами

На момент составления соответствующего протокола такие документы представлены не были.

“Дополнительно отмечаем, что один из трех детей юридически находится под опекой другого родителя, что делает невозможным применение нормы о многодетности как основания для отсрочки”, — говорится в сообщении.

Также в ТЦК подчеркнули, что мобилизация не связана с ДТП:

«Информационные сообщения, циркулирующие в публичном пространстве и касающиеся дорожно-транспортного происшествия, которое, по утверждениям отдельных лиц, произошло накануне с участием представительницы правоохранительных органов, никак не коррелируют с деятельностью органов ТЦК и СП».