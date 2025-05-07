Речь идет об опытном хирурге, заведующем хирургическим отделением Саратской центральной больницы Мамбедиеве Айдере и его молодом, талантливом коллеге Андрее Вознюке, который работает в больнице с 2023 года, сообщает издание «Бессарабия INFORM».

Письмо с предложением разбронировать врачей-хирургов поступило от Белгород-Днестровской районной военной администрации в пятницу, 2 мая.

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Вчера у здания Саратского поселкового совета собралось около двухсот неравнодушных жителей. Люди выразили свою обеспокоенность ситуацией по разбронированию ведущих хирургов — Айдера Мамбедеева и Андрея Вознюка, которые пользуются немалым уважением в обществе.

Ситуацию прокомментировал руководитель больницы Роман Балан. По его словам, решение о разбронировании врачей приняла Белгород-Днестровская районная военная администрация.

Утром 5 мая он вместе с представителями общественности Саратской громады посетили Белгород-Днестровскую РВА, где руководителя больницы лично попросили предоставить кандидатуры врачей на снятие с бронирования. Эти два специалиста и в дальнейшем будут работать в Саратской центральной больнице.

Роман Балан отметил, что больница вообще не может предоставить кандидатуры медиков на разбронирование, а о ведущих хирургах говорить и нечего. По его мнению, мобилизация специалистов больницы приведет к ухудшению заведением предоставления услуг гражданским и военным.

“Сейчас юристы Саратской громады напишут официальное письмо с указанием причин, почему больница не может предоставить кандидатуры медиков на разбронирование. Это моя принципиальная позиция, потому что я очень трудно собирал свой врачебный коллектив. Поскольку все знают, как сейчас в Украине, в том числе и в Одесской области, не хватает квалифицированных медицинских работников», — отметил Роман Балан.

Как отметила руководительница Саратской громады Виктория Райчев, при необходимости двух специалистов будут отстаивать в областном департаменте здоровья.

«Если надо, то мы поедем к руководителю областного департамента здоровья Наталье Ракунец-Сорочан, чтобы уберечь наших хирургов. Именно этот департамент сегодня отвечает за качество медицинских услуг в Одесской области. Кстати, сегодня с этим письмом туда уже поехал генеральный директор Саратской больницы Роман Балан», — отметила Виктория.

Ранее Одесский областной Территориальный центр комплектации и социальной поддержки прокомментировал инцидент с мобилизацией отца девочки, пострадавшей в ДТП с участием сотрудницы полиции в Татарбунарах.

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