Ключевые моменты:
- Эфедра двуколосковая — редкое степное растение, растущее на склонах Куяльницкого лимана;
- Растение включено в список редких видов;
- Содержит эфедрин — вещество с медицинским и возбуждающим действием;
- Шишкоягоды съедобны, но употреблять их нужно с осторожностью.
Эфедра — маленький кустарник с мощным корневищем, способным закрепляться на каменистых склонах. Она является родственницей сосны, можжевельника и кипариса.
О свойствах эфедры рассказали в Куяльницком национальном парке.
Благодаря содержанию алкалоида эфедрина, растение известно своими медицинскими свойствами, схожими с действием адреналина. Однако из-за возможности использования эфедрина в производстве наркотических веществ, его оборот строго контролируется.
Шишкоягоды эфедры съедобны и имеют сладковатый вкус, но из-за возбуждающего эффекта не рекомендуется употреблять их в больших количествах.
Сотрудники нацпарка подчеркивают важность сохранения таких видов и повышения экологической грамотности среди населения.
Ранее в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» зафиксировали цветение мачка желтого — редкого травянистого растения из семейства маковых, занесенного в Красную книгу Украины.
