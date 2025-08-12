отключение света

Ключевые моменты

  • Часть Одессы во вторник, 12 августа, осталась без света. 
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Центрального, Южного и Северного РЭС.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • 1 линия Вильямса 43, 19, 19/1, 25, 39а, 51а, 72а;
  • 2-я линия Демченко Марии, 61;
  • Березанская, 3/корп.12
  • Бузкова, 23, 39б;
  • Вавилова, 1-12в, 31-50/3;
  • Весенняя, 5, 7, 8, 9, 13, 26,28,32;
  • Вирского, 1/а/1,12,14;
  • Дача Ковалевского, 72-136А;
  • Эстафетная, 2,4,4а,4б,13;
  • Эстонская, 19а,20,20а;
  • Королева Академика, 65-85/3;
  • Максишко Дениса, 28-44А;
  • Николая Огренича, 1/корп.1-16 ;
  • Лунная, 2-3/корп.2, 38;
  • Мичурина, 2/корп.3-8/корп.2;
  • Озерная, 7а,7б, 8;
  • Садовского, 1-47Б;
  • Саксаганского, 1-35,
  • Танфильева, 2,6;
  • Чикаленко Е., 33-71б;
  • дорога Люстдорфская, 100В, 242Б-262А;
  • Марии Демченко. 5-я Линия, 30,38;
  • Марии Демченко.6-я Линия, 38;
  • переулок 1-й Амундсена, 1-24б;
  • переулок 2-й Амундсена, 1-60а;
  • переулок 3-й Амундсена, 6/9,6/корп.11,6/корп.12,6/корп.13;
  • переулок Амундсена, 2/корп.4;
  • переулок Вильямса, 2-21;
  • переулок Водный, 1-21;
  • переулок Николаевой Маргариты, 2.

Центральный РЭС

Работы до 15:00:

  • Артиллерийская, 4а;
  • Вадатурского А., 79-131.

Работы до 17:00-20:00:

  • Большая Арнаутская, 36-55,
  • Гранатная, 1-16б,
  • Дальницкая, 52,
  • Дмитрия Иванова, 38,
  • Итальянская, 41-69,
  • Конная, 11, 13, 18, 22;
  • Маркевича Алексея, 21-40,
  • Михайленко Анны, 18-51,
  • Пастера, 34,
  • Прибика Йозефа, 7-28Б,
  • Успенская, 61,
  • Фунтового Ивана, 42-54;
  • переулок Малиновский, 7.

Работы до 16:00:

  • Столярского, 4-Г;
  • дорога Фонтанская, 8/8;
  • переулок Гранатный, 2-8/корп.1;
  • переулок Кордонный, 1-35.

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • 2-я линия на жилмассиве, 12;
  • 1-я Садовая, 1-39;
  • 2-я Садовая, 1-42;
  • 3-я Садовая, 1-49;
  • 4-я Садовая, 1-38;
  • 5-я Садовая, 1-14;
  • 6-я Садовая, 1-71;
  • Большая Садовая, 1-52;
  • Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
  • Донецкая, 1/1-25;
  • Каменщиков, 112-124А, 295-305;
  • Керченская, 27-62б;
  • Кишиневская, 2-24;
  • Кошица Александра, 1-69;
  • Кузнецова Капитана, 3-14;
  • Луценко Ивана, 1,1а;
  • Малая Садовая, 1-22;
  • Мариупольская, 20-68Б;
  • Наклона, 17/1;
  • Южная дорога, 1-73;
  • Наклонная, 1-59в, 174;
  • Республиканская, 226-343а;
  • Чайкова, 1-71;
  • Шептицкого, 1,3,5;
  • Штилевая, 2-118,/а_с;
  • дорога Николаевская, 65;
  • дорога Хаджибейская, 407-515;
  • пер. 1-й Дунаевский, 1-6;
  • переулок 1-й Керченский, 3-11;
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в;
  • переулок 3-й Дунаевского, 1-16;
  • переулок 3-й Керченский, 3,4,6;
  • переулок Квантовый, 1-27;
  • переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7;
  • ул. Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20;
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

