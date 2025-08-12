Ключевые моменты
- Часть Одессы во вторник, 12 августа, осталась без света.
- Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Центрального, Южного и Северного РЭС.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- 1 линия Вильямса 43, 19, 19/1, 25, 39а, 51а, 72а;
- 2-я линия Демченко Марии, 61;
- Березанская, 3/корп.12
- Бузкова, 23, 39б;
- Вавилова, 1-12в, 31-50/3;
- Весенняя, 5, 7, 8, 9, 13, 26,28,32;
- Вирского, 1/а/1,12,14;
- Дача Ковалевского, 72-136А;
- Эстафетная, 2,4,4а,4б,13;
- Эстонская, 19а,20,20а;
- Королева Академика, 65-85/3;
- Максишко Дениса, 28-44А;
- Николая Огренича, 1/корп.1-16 ;
- Лунная, 2-3/корп.2, 38;
- Мичурина, 2/корп.3-8/корп.2;
- Озерная, 7а,7б, 8;
- Садовского, 1-47Б;
- Саксаганского, 1-35,
- Танфильева, 2,6;
- Чикаленко Е., 33-71б;
- дорога Люстдорфская, 100В, 242Б-262А;
- Марии Демченко. 5-я Линия, 30,38;
- Марии Демченко.6-я Линия, 38;
- переулок 1-й Амундсена, 1-24б;
- переулок 2-й Амундсена, 1-60а;
- переулок 3-й Амундсена, 6/9,6/корп.11,6/корп.12,6/корп.13;
- переулок Амундсена, 2/корп.4;
- переулок Вильямса, 2-21;
- переулок Водный, 1-21;
- переулок Николаевой Маргариты, 2.
Читайте также: На три дня без света останутся некоторые населенные пункты вблизи Одессы: адреса
Центральный РЭС
Работы до 15:00:
- Артиллерийская, 4а;
- Вадатурского А., 79-131.
Работы до 17:00-20:00:
- Большая Арнаутская, 36-55,
- Гранатная, 1-16б,
- Дальницкая, 52,
- Дмитрия Иванова, 38,
- Итальянская, 41-69,
- Конная, 11, 13, 18, 22;
- Маркевича Алексея, 21-40,
- Михайленко Анны, 18-51,
- Пастера, 34,
- Прибика Йозефа, 7-28Б,
- Успенская, 61,
- Фунтового Ивана, 42-54;
- переулок Малиновский, 7.
Работы до 16:00:
- Столярского, 4-Г;
- дорога Фонтанская, 8/8;
- переулок Гранатный, 2-8/корп.1;
- переулок Кордонный, 1-35.
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- 2-я линия на жилмассиве, 12;
- 1-я Садовая, 1-39;
- 2-я Садовая, 1-42;
- 3-я Садовая, 1-49;
- 4-я Садовая, 1-38;
- 5-я Садовая, 1-14;
- 6-я Садовая, 1-71;
- Большая Садовая, 1-52;
- Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
- Донецкая, 1/1-25;
- Каменщиков, 112-124А, 295-305;
- Керченская, 27-62б;
- Кишиневская, 2-24;
- Кошица Александра, 1-69;
- Кузнецова Капитана, 3-14;
- Луценко Ивана, 1,1а;
- Малая Садовая, 1-22;
- Мариупольская, 20-68Б;
- Наклона, 17/1;
- Южная дорога, 1-73;
- Наклонная, 1-59в, 174;
- Республиканская, 226-343а;
- Чайкова, 1-71;
- Шептицкого, 1,3,5;
- Штилевая, 2-118,/а_с;
- дорога Николаевская, 65;
- дорога Хаджибейская, 407-515;
- пер. 1-й Дунаевский, 1-6;
- переулок 1-й Керченский, 3-11;
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в;
- переулок 3-й Дунаевского, 1-16;
- переулок 3-й Керченский, 3,4,6;
- переулок Квантовый, 1-27;
- переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7;
- ул. Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20;
- просп. Князя Владимира Великого, 52.