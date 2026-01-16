Ключевые моменты:

Задержание агентов РФ: двое мужчин в Одессе планировали дроновый удар по ВСУ.

Получили дрон, забрали взрывчатку/детонаторы из тайника, разведывали позиции ВСУ на авто.

СБУ остановила до запуска дрона.

Завербовали через Telegram-канал

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области разоблачили двух мужчин, которые по заданию российской военной разведки планировали атаку на позиции украинских военных с помощью гражданского квадрокоптера.

По данным досудебного расследования, один из подозреваемых – 49-летний одесский предприниматель. К слову, его завербовали онлайн через Telegram-канал обещаниями «быстрых денег».

Сначала заказчики прислали ему дрон, а затем он забрал из тайника взрывчатку, детонаторы и другие компоненты, чтобы оборудовать беспилотник.

Следует отметить, что одесский бизнесмен привлек к сговору 47-летнего знакомого. Вместе мужчины катались по Одессе, выискивали локации с украинскими защитниками, фиксировали их на Google Maps и отправляли координаты российскому координатору.

После одобрения целые мужчины перешли к финальной подготовке удара с воздуха. Однако СБУ перехватила их на этом этапе именно к моменту запуска дрона.

Добавим, что обыски обнаружили в задержанных квадрокоптерах с фиксированной взрывчаткой, АК, два пистолета с патронами, гранату и дополнительное оружие.

Оба держатся под арестом без альтернативы залогу. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией. Продолжается следствие, в частности, установка источников оружия и боеприпасов.

Напомним, 15 января Россия атаковала портовую инфраструктуру Черноморска. Основной удар пришелся на контейнеры с бытовой техникой. На месте работали 58 спасателей и 15 единиц спецтехники.