Ключевые моменты:

30 октября возле рынка «7 километр» на сотрудников ТЦК напала группа гражданских, применив силу и спецсредства.

СБУ открыла уголовное производство за препятствование деятельности ТЦК, что предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Детали

СБУ начала уголовное производство по факту группового нападения на военнослужащих Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Одессе. Инцидент произошел 30 октября во время проведения мобилизационных мероприятий в районе рынка «7 километр».focus+2​

По данным Одесского областного ТЦК и СП, толпа гражданских лиц напала на их сотрудников, применяя физическую силу, слезоточивый газ и дубинки. В результате нападения есть пострадавшие среди военнослужащих, а их служебный микроавтобус был поврежден и перевернут. В ТЦК расценивают этот случай как прямую попытку силового препятствования законным мобилизационным мероприятиям.

СБУ квалифицировала дело по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

Как сообщила пресс-секретарь СБУ, на данный момент установлены не все участники нападения, их поиск продолжается. Все доказательства, включая записи с боди-камер военных, переданы следствию.

Администрация рынка «7-км» в своем официальном заявлении подчеркнула, что инцидент произошел за пределами территории рынка, в переулке Базовом. Они призвали к мирному и законному решению любых конфликтов.

