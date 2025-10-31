Ключевые моменты
- Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 31 октября – 3 ноября
- Выставки и лекции
- Музыкальные события
- Литературные события
- События для детей
Город, просыпающийся с музыкой
На рассвете, на Ланжероне, море снова заговорит на языке музыки. Проект «Пианоморе» — это утренняя медитация под аккомпанемент Игоря Янчука, которая продолжается и в холодное время года.
Литературные события
Тем, кто не представляет жизнь без книг, эта неделя подарит немало интересных встреч.
Культурный центр Union приглашает на поэтические чтения «Меридиан Одесса 2025» — уже традиционное событие, которое объединяет поэтов и слушателей, рождает диалог между городом и словом. Здесь прозвучат голоса современности, тексты, дышащие Одессой, морем, любовью, свободой.
В самом сердце города, в книжном магазине «Паперове життя» на Греческой, состоится Первая магическая встреча — настоящий праздник для всех, кто верит в чудо. Карнавал, вечер легенд, рынок волшебников, сказочные забавы — пространство, где оживают сказки, а воздух наполнен ароматом волшебства и радости. В Центральной детской библиотеке на Французском бульваре пройдет презентация книги Нила Геймана «Книга кладбища» — мистическая история для подростков и взрослых, в которой тьма и добро встречаются на страницах, полных приключений.
Музыкальные события
Музыкальная академия на Новосельского на этой неделе станет центром хорового пения. Здесь прозвучит концерт «Украинская хоровая музыка a-capella» — от земли до неба, где чистые человеческие голоса касаются вечности. А уже в следующие дни — конкурс-гала «Хоровое сияние Украины», и творческая встреча с народным хором «Дарничанка», несущим украинскую песню через десятилетия. Будет интересна и открытая лекция «Стресс-менеджмент профессионального музыканта», а фестивальный концерт «Хор & Танго» объединит разные жанры.
Добавят вдохновения студенческие концерты — живые выступления молодых исполнителей, в которых каждая нота наполнена стремлением, искренностью и любовью к музыке.
Выставки и встречи
В Музее западного и восточного искусства состоится авторская экскурсия-встреча с художницами выставки «Сломанная линия» — это разговор о современном искусстве, женском опыте, границах формы и содержания. Здесь рождаются размышления о уязвимости и силе, о том, как линия может быть одновременно раной и путем.
В отеле ARCHOTEL откроется выставка Антона Логова «Корабль мечты» — визуальное путешествие, в котором реальность и воображение плывут рядом. Это история об искусстве как способе движения — вперед, к свету, к мечте.
Во Всемирном клубе одесситов пройдет историко-просветительская программа «Воссоздание Израиля» — событие для тех, кто интересуется историей, культурой и духовными истоками народа, который прошел через столетия с верой и памятью.
События для детей
Юным читателям также будет интересно посетить презентацию книги Росса Монтгомери «Пингвинокупка» в детской библиотеке №19 — историю о дружбе, воображении и теплоте, которая покоряет сердца с первой страницы. В детской библиотеке №24 пройдет Праздник тыквы — событие, наполненное весельем и творчеством. Мастер-классы, игры, тематические чтения создадут настоящую сказку для детей и взрослых.
Для тех, кто любит соединять знания и приключение, состоится экскурсия по музею электротранспорта — погружение в историю одесских трамваев и троллейбусов, которые рассказывают о прошлом города лучше любых книг. Это возможность увидеть, как техника и время переплетаются в единую историю движения.
Что: Первая магическая встреча: карнавал, вечер легенд, рынок волшебников, забавы
Где: Греческая, 7, книжный магазин «Паперове життя»
Когда: 31 октября – 1 ноября, 15:00 – 20:00
Что: Концерт «Украинская хоровая музыка a-capella»
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 31 октября, 15:00
Что: Презентация книги Нила Геймана «Книга кладбища»
Где: Французский бульвар, 11, Центральная библиотека для детей
Когда: 31 октября, 15:00
Что: Обсуждение книги Юваля Ноя Харари с Евгением Джиджорой
Где: Троицкая 49–51, Библиотека Грушевского
Когда: 31 октября, 17:00
Что: Историко-просветительская программа «Воссоздание Израиля»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 31 октября, 17:00
Что: Пианоморе
Где: Ланжерон, плиты
Когда: 1–2 ноября, 6:35
Что: Экскурсия по музею электротранспорта
Где: Алексеевская, 21, Депо
Когда: 1 ноября, 12:00
Что: Мастер-класс по созданию коллажа-открытки
Где: Дерибасовская, 12, Книгарня «Є»
Когда: 1 ноября, 13:00
Что: Поэтические чтения Меридиан Одесса 2025
Где: Троицкая, 43, Культурный центр Union
Когда: 1–2 ноября, 13:00
Что: Осенняя магия в парке Шевченко
Где: Парк Шевченко, Ракушка
Когда: 1 ноября, 13:00
Что: Авторская экскурсия-встреча с художницами выставки «Сломанная линия»
Где: Итальянская, 9, Музей западного и восточного искусства
Когда: 1 ноября, 14:00
Что: Презентация книги Росс Монтгомери «Пингвинокупка»
Где: Ефимова, 12, Детская библиотека N19
Когда: 2 ноября, 12:00
Что: Выставка Антона Логова «Корабль мечты»
Где: Аркадиевская аллея, 1, Отель ARCHOTEL
Когда: 1 ноября, 16:00
Что: Конкурс — гала «Хоровое сияние Украины»
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 2 ноября, 14:00
Что: Творческая встреча с хором «Дарничанка»
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 2 ноября, 19:00
Что: Открытая лекция «Стресс-менеджмент профессионального музыканта»
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Конференц-зал
Когда: 3 ноября, 12:00
Что: Концерт «Хор&Танго»
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 3 ноября, 14:00
Что: Праздник тыквы
Где: Фабричная, 1–2, Детская библиотека N24
Когда: 3 ноября, 14:30
Что: Студенческий концерт
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 3 ноября, 16:00
Что: Студенческий концерт
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 3 ноября, 17:00