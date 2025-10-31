Ключевые моменты

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 31 октября – 3 ноября

Выставки и лекции

Музыкальные события

Литературные события

События для детей

Город, просыпающийся с музыкой

На рассвете, на Ланжероне, море снова заговорит на языке музыки. Проект «Пианоморе» — это утренняя медитация под аккомпанемент Игоря Янчука, которая продолжается и в холодное время года.

Тем, кто не представляет жизнь без книг, эта неделя подарит немало интересных встреч.

Культурный центр Union приглашает на поэтические чтения «Меридиан Одесса 2025» — уже традиционное событие, которое объединяет поэтов и слушателей, рождает диалог между городом и словом. Здесь прозвучат голоса современности, тексты, дышащие Одессой, морем, любовью, свободой.

В самом сердце города, в книжном магазине «Паперове життя» на Греческой, состоится Первая магическая встреча — настоящий праздник для всех, кто верит в чудо. Карнавал, вечер легенд, рынок волшебников, сказочные забавы — пространство, где оживают сказки, а воздух наполнен ароматом волшебства и радости. В Центральной детской библиотеке на Французском бульваре пройдет презентация книги Нила Геймана «Книга кладбища» — мистическая история для подростков и взрослых, в которой тьма и добро встречаются на страницах, полных приключений.

Музыкальная академия на Новосельского на этой неделе станет центром хорового пения. Здесь прозвучит концерт «Украинская хоровая музыка a-capella» — от земли до неба, где чистые человеческие голоса касаются вечности. А уже в следующие дни — конкурс-гала «Хоровое сияние Украины», и творческая встреча с народным хором «Дарничанка», несущим украинскую песню через десятилетия. Будет интересна и открытая лекция «Стресс-менеджмент профессионального музыканта», а фестивальный концерт «Хор & Танго» объединит разные жанры.

Добавят вдохновения студенческие концерты — живые выступления молодых исполнителей, в которых каждая нота наполнена стремлением, искренностью и любовью к музыке.

В Музее западного и восточного искусства состоится авторская экскурсия-встреча с художницами выставки «Сломанная линия» — это разговор о современном искусстве, женском опыте, границах формы и содержания. Здесь рождаются размышления о уязвимости и силе, о том, как линия может быть одновременно раной и путем.

В отеле ARCHOTEL откроется выставка Антона Логова «Корабль мечты» — визуальное путешествие, в котором реальность и воображение плывут рядом. Это история об искусстве как способе движения — вперед, к свету, к мечте.

Во Всемирном клубе одесситов пройдет историко-просветительская программа «Воссоздание Израиля» — событие для тех, кто интересуется историей, культурой и духовными истоками народа, который прошел через столетия с верой и памятью.

Юным читателям также будет интересно посетить презентацию книги Росса Монтгомери «Пингвинокупка» в детской библиотеке №19 — историю о дружбе, воображении и теплоте, которая покоряет сердца с первой страницы. В детской библиотеке №24 пройдет Праздник тыквы — событие, наполненное весельем и творчеством. Мастер-классы, игры, тематические чтения создадут настоящую сказку для детей и взрослых.

Для тех, кто любит соединять знания и приключение, состоится экскурсия по музею электротранспорта — погружение в историю одесских трамваев и троллейбусов, которые рассказывают о прошлом города лучше любых книг. Это возможность увидеть, как техника и время переплетаются в единую историю движения.

Что: Первая магическая встреча: карнавал, вечер легенд, рынок волшебников, забавы

Где: Греческая, 7, книжный магазин «Паперове життя»

Когда: 31 октября – 1 ноября, 15:00 – 20:00

Что: Концерт «Украинская хоровая музыка a-capella»

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 31 октября, 15:00

Что: Презентация книги Нила Геймана «Книга кладбища»

Где: Французский бульвар, 11, Центральная библиотека для детей

Когда: 31 октября, 15:00

Что: Обсуждение книги Юваля Ноя Харари с Евгением Джиджорой

Где: Троицкая 49–51, Библиотека Грушевского

Когда: 31 октября, 17:00

Что: Историко-просветительская программа «Воссоздание Израиля»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 31 октября, 17:00

Что: Пианоморе

Где: Ланжерон, плиты

Когда: 1–2 ноября, 6:35

Что: Экскурсия по музею электротранспорта

Где: Алексеевская, 21, Депо

Когда: 1 ноября, 12:00

Что: Мастер-класс по созданию коллажа-открытки

Где: Дерибасовская, 12, Книгарня «Є»

Когда: 1 ноября, 13:00

Что: Поэтические чтения Меридиан Одесса 2025

Где: Троицкая, 43, Культурный центр Union

Когда: 1–2 ноября, 13:00

Что: Осенняя магия в парке Шевченко

Где: Парк Шевченко, Ракушка

Когда: 1 ноября, 13:00

Что: Авторская экскурсия-встреча с художницами выставки «Сломанная линия»

Где: Итальянская, 9, Музей западного и восточного искусства

Когда: 1 ноября, 14:00

Что: Презентация книги Росс Монтгомери «Пингвинокупка»

Где: Ефимова, 12, Детская библиотека N19

Когда: 2 ноября, 12:00

Что: Выставка Антона Логова «Корабль мечты»

Где: Аркадиевская аллея, 1, Отель ARCHOTEL

Когда: 1 ноября, 16:00

Что: Конкурс — гала «Хоровое сияние Украины»

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 2 ноября, 14:00

Что: Творческая встреча с хором «Дарничанка»

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 2 ноября, 19:00

Что: Открытая лекция «Стресс-менеджмент профессионального музыканта»

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Конференц-зал

Когда: 3 ноября, 12:00

Что: Концерт «Хор&Танго»

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 3 ноября, 14:00

Что: Праздник тыквы

Где: Фабричная, 1–2, Детская библиотека N24

Когда: 3 ноября, 14:30

Что: Студенческий концерт

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 3 ноября, 16:00

Что: Студенческий концерт

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 3 ноября, 17:00