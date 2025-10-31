Ключевые моменты

Бенефис Ирины Ковальской «Настоящая» — праздничный вечер в Театре музыкальной комедии к 25-летию служения актрисы сцене.

Halloween Фестиваль в Горсаду — вкусы, музыка, фотозоны и детские развлечения в самом сердце города.

Halloween Festival на Одесской киностудии — самое масштабное празднование с костюмами, шоу и атмосферой мистики.

Премьера «Поэзия — это всегда неповторимость» в Одесской Опере — соединение музыки и поэзии Леси Украинки и Лины Костенко.

Пешеходный квест по Одессе — путешествие сквозь историю, юмор и загадки южного города.

Первые выходные ноября — для тех, кто хочет почувствовать глубину театра, мир поэтического слова, энергию музыки и магию осени. Впереди — ряд событий, которые напоминают: искусство — это не только созерцание, но и участие, и эмоции.

Бенефис Ирины Ковальской «Настоящая»

31 октября, 18:00, Театр Музыкальной Комедии

Купить билеты

Бенефис заслуженной артистки Украины Ирины Ковальской. Хотите узнать, какая она — «Настоящая»? Желаете заглянуть «за кулисы» творческой личности актрисы, женщины, человека, посвятившей 25 лет своей жизни сцене Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного? Готовы услышать откровенные признания коллег и самой юбилярши о жизни и служении нелегкому «лёгкому жанру»? Тогда приглашаем вас на бенефис заслуженной артистки Украины Ирины Ковальской. В программе — сцены из любимых спектаклей разных лет. На сцене — партнёры актрисы, артисты балета, оркестра и сама юбилярша — настоящая Ирина Ковальская!

Halloween Фестиваль Горсад

1 — 2 ноября, 12:00 — 21:00, Горсад

Купить билеты

Раз в год город погружается в атмосферу таинственности и развлечений. Хеллоуин Фестиваль в Городском саду — то самое место, где встречаются вкус, музыка и магия осени. Гостей ждут фуд-корты от лучших ресторанов и кофеен, уличная еда, крафтовые продукты, выставка хендмейда и фотозоны в стиле Halloween. В течение дня — выступления одесских групп, тематические активности, мастер-классы и интерактивы для детей. Для самых маленьких гостей будет работать большая детская зона с аттракционами и батутами. Это праздник, где каждый найдёт свою порцию драйва, вкуса и волшебного настроения.

Halloween Фестиваль Киностудия

1 — 2 ноября, 12:00 — 18:00, Halloween festival, Одесская киностудия

Купить билеты

Настало время оживить свой профиль яркими костюмами, невероятными образами и эксклюзивными селфи. Почему? Потому что в Одессу возвращается легендарный, самый масштабный в Украине «Halloween festival»!

Искусство и традиции — всегда актуальны, и мы продолжаем шагать вместе с мировым сообществом, даря радость всем семьям. Так что заряжай свой гаджет и не обедай дома, ведь территория Одесской киностудии вновь превратится в планету ужасов и привидений, атмосферу мрака, темноты и веселья! Это уникальная возможность перевоплотиться, примерить креативный look, нанести впечатляющий грим и повеселиться от души. 7-й легендарный всеукраинский семейный фестиваль «Halloween festival» — то самое место, где всё превращается в мистику и погружает в мир праздника Всех Святых.

Премьера «Поэзия — это всегда неповторимость»

1 ноября 13:00, Одесская Опера

Купить билеты

Музыкально-литературный перформанс «Поэзия — это всегда неповторимость» по творчеству Леси Украинки и Лины Костенко. Две выдающиеся женщины, феноменальной судьбы и таланта, уникальные даже среди равных по гениальности. Их поэтическое слово зазвучит на сцене Одесской Оперы по-новому — в сочетании с музыкой украинских композиторов: Николая Лысенко, Кирилла Стеценко, Бориса Лятошинского, Вадима Кипы, Евгения Геплюка и Александра Яковчука.

Пешеходный квест по Одессе

2 ноября, 14:00.

Купить билеты

Пеший квест — это смесь познавательной прогулки по городу, приключений и интеллектуально-развлекательных заданий. Во время игры команды будут искать одесский вайб и колорит с помощью загадок и заданий на улицах Одессы. Участники увидят уютные дворики, арт-объекты и артефакты, почувствуют город таким, какой он есть. Победителей ждут призы!

Читайте также: