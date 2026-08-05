Ключевые моменты:

По данным СБУ, агент искал места дислокации украинских военных и техники в Одессе.

Мужчину задержали во время съемки одного из военных объектов.

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

По информации СБУ, главной задачей задержанного было выявление мест наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны Украины. Кроме того, он пытался установить расположение радиолокационных станций, зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп.

Чтобы собрать необходимые сведения, мужчина обходил город, фотографировал военные объекты на мобильный телефон и передавал полученные данные российской стороне.

Как утверждают в спецслужбе, он также фиксировал последствия российских атак по Одессе, чтобы оккупанты могли корректировать повторные удары.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого с поличным – в момент, когда он фотографировал внешний периметр одного из военных объектов.

По версии следствия, задержанный – безработный житель Одессы. Его завербовали российские спецслужбы, а действовал он в составе агентурной сети, которой руководил скрывающийся в оккупированном Донецке Сергей Лебедев, известный по прозвищу «Лохматый». По данным СБУ, тот сотрудничает одновременно с ФСБ и российской военной разведкой.

Во время обыска у подозреваемого изъяли компьютерную технику, мобильный телефон с фотографиями, видеозаписями и геолокациями потенциальных целей.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Одесской области задержали агента ФСБ, который охотился на военные бензовозы.