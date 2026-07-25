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СБУ задержала в Одесской области агента ФСБ, который корректировал удары по объектам топливной инфраструктуры.

Подозреваемого задержали во время установки GPS-трекера на военный бензовоз.

По данным следствия, мужчину завербовали через Telegram, когда он искал подработку.

Агент собирал координаты автозаправочных станций, военных бензовозов и грузовых эшелонов «Укрзалізниці».

Подозреваемому инкриминируют государственную измену, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Хотел навести ракеты на бензовоз

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и задержала в Одесской области мужчину, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По данным следствия, он собирал информацию для нанесения ударов по объектам топливно-энергетической инфраструктуры на юге страны.

Как сообщили в СБУ, одной из основных задач агента был поиск координат автозаправочных станций, мест расположения грузовых эшелонов «Укрзалізниці», а также военных бензовозов Сил обороны.

Правоохранители задержали подозреваемого непосредственно во время выполнения одного из заданий. По информации спецслужбы, он пытался установить GPS-трекер на военный бензовоз, чтобы российские военные могли отслеживать его перемещение и нанести удар в режиме реального времени.

Следствие установило, что фигурантом оказался местный безработный, которого, по версии правоохранителей, завербовала ФСБ после того, как он искал подработку в Telegram-каналах. После вербовки мужчина получил от российского куратора инструкции по поиску определённых целей, приобретению GPS-трекеров и их установке.

В СБУ отмечают, что таким образом российская сторона планировала наносить прицельные удары по топливозаправщикам, грузовым эшелонам и автозаправочным станциям, чтобы нарушить логистику обеспечения украинских военных и дестабилизировать ситуацию на юге Украины.

Во время обыска у задержанного изъяли GPS-трекер, который он собирался использовать для слежения за военным транспортом, а также мобильный телефон с доказательствами контактов с представителями российских спецслужб.

В настоящее время следователи сообщили мужчине о подозрении в государственной измене, совершённой в условиях военного положения. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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