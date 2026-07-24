Ключевые моменты:

После атаки реактивных дронов на Одессу число пострадавших увеличилось до двух.

За медицинской помощью обратились 49-летний мужчина и 69-летняя женщина.

Пострадавшим оказали помощь на месте, их состояние удовлетворительное.

Повреждены магазин и объекты инфраструктуры.

По уточненной информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, после утренней атаки за медицинской помощью обратились еще два человека.

«К сожалению, количество пострадавших в результате атаки на Одессу возросло до двух человек. За медицинской помощью обратились 49-летний мужчина и 69-летняя женщина. Медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте, их состояние удовлетворительное», – сообщил Кипер.

Напомним, утром пятницы, 24 июля, Одессу вновь атаковали российские реактивные беспилотники. В результате атаки повреждены магазин (местные Телеграм-каналы пишут, что это был мебельный магазин) и объекты городской инфраструктуры. Также сообщалось об одном пострадавшем.

На месте продолжают работать профильные службы, которые фиксируют последствия атаки и устраняют повреждения.

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