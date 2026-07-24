Ключевые моменты:

  • После атаки реактивных дронов на Одессу число пострадавших увеличилось до двух.
  • За медицинской помощью обратились 49-летний мужчина и 69-летняя женщина.
  • Пострадавшим оказали помощь на месте, их состояние удовлетворительное.
  • Повреждены магазин и объекты инфраструктуры.

По уточненной информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, после утренней атаки за медицинской помощью обратились еще два человека.

После атаки реактивных дронов на Одессу

«К сожалению, количество пострадавших в результате атаки на Одессу возросло до двух человек. За медицинской помощью обратились 49-летний мужчина и 69-летняя женщина. Медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте, их состояние удовлетворительное», – сообщил Кипер.

В результате атаки дронов на Одессу повреждены магазин и объекты городской инфраструктуры

Напомним, утром пятницы, 24 июля, Одессу вновь атаковали российские реактивные беспилотники. В результате атаки повреждены магазин (местные Телеграм-каналы пишут, что это был мебельный магазин) и объекты городской инфраструктуры. Также сообщалось об одном пострадавшем.

На месте продолжают работать профильные службы, которые фиксируют последствия атаки и устраняют повреждения.

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