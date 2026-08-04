Ключевые моменты:

Удар повредил газопровод высокого давления в Одессе.

Часть жителей осталась без газа.

Пока специалисты не знают, какой участок придется полностью заменить.

Газоснабжение в пострадавшем районе планируют восстановить до конца недели.

Как сообщили в компании «Одессагаз», сейчас на месте работают аварийные бригады и спецтехника.

«На данный момент мы не можем полноценно оценить полный масштаб повреждений и определить, какой именно участок потребует полной замены. К месту уже подошел экскаватор, спецтехника начинает раскопки. Только после проведения восстановительных работ мы сможем начать процесс подачи газа потребителям», – рассказала PR-менеджер «Одессагаз» Ирина Крисанова.

По словам представителей компании, специалисты рассчитывают выполнить основные сварочные работы уже сегодня. Полностью восстановить газоснабжение в пострадавшем районе планируют до конца текущей недели.

Главный инженер «Одессагаза», находящийся на месте аварийных работ, рассказал, что труба серьезно деформирована.

«Она по геометрии должна быть круглая, но от этого удара деформировалась. Люди сейчас отключены от газа. Однозначно придется разрывать и уходить влево и вправо дальше. Сколько именно метров – пока сказать не могу. Увидим, когда проведем замеры геометрии трубы и посмотрим, какие еще повреждения есть на этом участке», – отметил специалист.

Напомним, сегодня утром российские войска атаковали Одессу ракетами «Оникс». В городе прозвучали два мощных взрыва. По словам очевидцев, от удара были повреждены газовые трубы у жилых домов.

По данным ОВА, удар пришелся по людному месту у рынка, повреждена гражданская инфраструктура.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали трое мужчин в возрасте 42, 45 и 81 года.

А в ночь на вторник, 4 августа, Россия атаковала ударными беспилотниками Белгород-Днестровский. Был разрушен частный жилой дом. Пострадали два человека.

Источник: Думская