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Супруги агентов российской военной разведки приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Они передавали РФ координаты для ракетных ударов по Одессе и области.

Основными целями были позиции ПВО и логистические объекты сил обороны Украины.

Злоумышленников задержали в декабре 2022 года сотрудники СБУ.

Организатором был гражданин РФ, завербованный российской разведкой еще до полномасштабного вторжения.

В шпионскую деятельность он привлек свою жену.

Корректировали удары по Одессе

Суд назначил по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества двум агентам российской военной разведки, передавшим оккупантам информацию для ракетных ударов по Одессе и прилегающих территориях.

По данным СБУ, злоумышленники были задержаны еще в декабре 2022 года. Супруги собирали разведывательные данные о расположении украинских сил обороны, в том числе позиции противовоздушной обороны и логистические объекты.

Следствие установило, что организатором шпионской деятельности был гражданин России, в свое время воевавший в Чечне. Впоследствии он переехал в Одессу и до начала полномасштабного вторжения его завербовало главное управление разведки РФ для проведения взрывной деятельности против Украины.

Кроме того, к выполнению задач он привлек свою жену — уроженку Нижегородской области России. После 24 февраля 2022 года российская военная разведка активизировала деятельность своих агентов по корректировке ракетных атак по Одессе.

По информации СБУ, супруги пытались завербовать украинского военнослужащего, чтобы получить координаты зенитно-ракетных комплексов ВСУ и логистических центров Сил обороны.

Суд признал обоих виновными в шпионаже, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины), и назначил каждому по 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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