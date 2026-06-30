Ключевые моменты:

СБУ задержала в Одессе предполагаемого агента ФСБ.

По версии следствия, он передавал данные о позициях ПВО и логистических объектах ВСУ.

Также подозреваемый, как утверждают в СБУ, передал россиянам информацию о местном депутате и военнослужащем Нацгвардии.

Мужчину арестовали без права внесения залога, ему грозит пожизненное заключение.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Одессе местного жителя, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ России. По данным следствия, он собирал и передавал российской спецслужбе информацию о местах дислокации Сил обороны в Одессе и Одесской области.

Как сообщили в СБУ, мужчина попал в поле зрения российских спецслужб из-за собственных публикаций в Teлеграм, в которых поддерживал кремлевский режим и российские вооруженные формирования.

По версии следствия, подозреваемый собирал сведения о военных объектах, которые могли стать целями ракетных и дроновых ударов. В первую очередь россиян интересовали позиции украинской противовоздушной обороны, а также логистические склады Вооруженных сил Украины на юге страны.

Для сбора информации мужчина передвигался по региону на автомобиле, фиксировал интересующие объекты и передавал сведения своему куратору через мессенджер, после чего удалял переписку.

Кроме того, как утверждают в СБУ, подозреваемый предлагал своему куратору передать ему огнестрельное оружие, рассчитывая таким образом способствовать распространению паники среди жителей региона и дестабилизации ситуации.

Также, по данным следствия, мужчина передал представителю российской спецслужбы информацию о депутате местного совета и военнослужащем Национальной гвардии Украины, которых знал лично, назвав их возможными целями для ликвидации.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого и провели обыск. У него изъяли три мобильных телефона с доказательствами, которые, по данным следствия, подтверждают сотрудничество с ФСБ.

Мужчине сообщили о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе о государственной измене, посягательстве на территориальную целостность Украины, публичных призывах к захвату государственной власти и оправдании российской вооруженной агрессии.

По решению суда подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте также: Расследуют умышленное убийство: как погиб командир 154-й бригады Владимир Кононников.