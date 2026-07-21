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Чиновника Одесского горсовета и его сообщника задержали после получения части взятки.

За 36 тысяч гривен они обещали не демонтировать МАФ и не проводить проверки.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщили в управлении Нацполиции в Одесской области, фигурантами дела стали 50-летний главный специалист одного из управлений Одесского горсовета и его 58-летний знакомый – руководитель местной общественной организации в сфере торговли.

По версии следствия, чиновник, который курировал работу временных сооружений и объектов уличной торговли и имел полномочия выдавать предписания об их демонтаже, решил использовать служебное положение для незаконного заработка.

Он связался с представительницей предприятия, которому принадлежит фастфуд в Хаджибейском районе Одессы, и сообщил, что срок действия документов на МАФ и прилегающие конструкции закончился. Из-за этого, по его словам, торговую точку могли демонтировать.

Затем чиновник предложил «решить вопрос» и направил женщину к своему сообщнику. Тот озвучил цену – 36 тысяч гривен, объяснив, что сумма рассчитана из расчета одна тысяча гривен за каждый квадратный метр сооружения.

За эти деньги подозреваемые обещали не только сохранить МАФ, но и гарантировали, что в течение года заведение не будут проверять сотрудники профильного управления горсовета.

Однако реализовать схему они не успели. Во время встречи возле заведения посредник получил 11 тысяч гривен – часть оговоренной суммы. Сразу после передачи денег обоих мужчин задержали сотрудники полиции.

Во время обысков правоохранители изъяли автомобили, документы, черновые записи, полученные деньги, а также наличные, в том числе иностранную валюту. Происхождение этих средств сейчас проверяют.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Суд отправил подозреваемых под стражу с правом внесения залога. Для чиновника он составляет 832 тысячи гривен, для его сообщника – 266 240 гривен.

Досудебное расследование продолжается.

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