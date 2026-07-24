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Сегодня утром неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии.

Дрон сбил истребитель F-16 над безлюдной местностью.

Президент Никушор Дан заявил, что угрозы для гражданского населения не было.

На месте падения работают специалисты, выясняющие происхождение беспилотника.

Как сообщил сегодня утром в социальной сети «X» президент Румынии Никушор Дан, около 11:00 неизвестный беспилотник пересек воздушное пространство страны.

По словам главы государства, дрон был сбит над необитаемой территорией, что позволило пилоту открыть огонь без риска для гражданского населения.

«В настоящее время группы специалистов соответствующих ведомств проводят обследование местности с целью выяснения всех обстоятельств инцидента», – добавил президент Румынии.

Специалистам предстоит установить происхождение беспилотника и обстоятельства инцидента.

Напомним, в ночь на 29 мая, во время российской атаки на Украину, дрон врезался в 10-этажный дом в румынском городе Галац. В результате два человека были госпитализированы, еще 70 эвакуированы. Тогда в Минобороны Румынии объяснили, что времени на реагирование было критически мало, а правила применения силы в мирное время предусматривают жесткие ограничения.

Позже президент Никушор Дан сделал шокирующее многих заявление: он призвал Россию наносить удары так, чтобы они не создавали рисков для его страны. При этом он не осудил удары РФ по Украине и не призвал к их прекращению.