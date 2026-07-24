Ключевые моменты:

Россия ночью атаковала несколько украинских регионов, наиболее серьезные последствия зафиксированы в Черниговской и Кировоградской областях.

Украинские беспилотники вновь атаковали склады Wildberries под Санкт-Петербургом и оборонный завод «Авитек» в Кирове.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия теряет около 5-6 тысяч военных в неделю.

Ночные удары РФ: что известно о последствиях в регионах

Этой ночью российские войска вновь атаковали Украину беспилотниками и управляемыми авиационными ракетами.

На Черниговщине в результате ударов вспыхнули пожары в нескольких районах области. По данным ГСЧС, загорелись микроавтобус, хозяйственная постройка, операторская автозаправочной станции, сухая растительность и неработающий пансионат. Пострадавших нет.

В Кировоградской области повреждены частный дом в Надлацкой громаде и одно из предприятий Кропивницкого района. По предварительной информации, обошлось без жертв и раненых.

На Черкасщине силы противовоздушной обороны уничтожили шесть российских беспилотников. В областной военной администрации сообщили, что разрушений и пострадавших нет.

Также напомним, что ночью 24 июля Россия массированно атаковала ударными беспилотниками город Измаил Одесской области. В результате попадания загорелся жилой многоквартирный дом

По информации Воздушных сил ВСУ, всего за ночь Россия выпустила 180 ударных беспилотников различных типов и пять управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Украинские защитники уничтожили или подавили 160 беспилотников и четыре ракеты. При этом зафиксированы попадания одной ракеты и 14 беспилотников по девяти локациям, а также падение обломков сбитых целей в восьми местах.

Украинские дроны снова долетели до Петербурга

Под утро сегодняшнего дня украинские беспилотники атаковали сразу несколько объектов на территории России.

По данным российских СМИ и открытых источников, под удар попали два крупных логистических комплекса Wildberries – в Шушарах (Санкт-Петербург) и Новосаратовке (Ленинградская область). После атак компания сообщила, что работа обоих логистических центров временно приостановлена.

Также сообщается о поражении склада Wildberries во временно оккупированном Симферополе.

Кроме того, серия взрывов прогремела в российском Кирове. По предварительным данным, целью стал оборонный завод «Авитек», входящий в состав концерна «Алмаз-Антей». Предприятие выпускает зенитные управляемые ракеты, авиационное оборудование и другую продукцию для российского военно-промышленного комплекса.

О взрывах также сообщали жители Твери. Российские власти традиционно заявили о работе ПВО, однако официально последствия ударов по предприятиям пока не раскрывают.

В то же время соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман косвенно подтвердил, что завод «Авитек» в Кирове поразила украинская ракета «Фламинго», опубликовав в соцсетях видео запуска ракеты.

Также в сети утверждают, что персонал предприятия, вероятно, не успели эвакуировать, поэтому число погибших и раненых может оказаться значительным. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В США оценили потери российской армии

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия теряет около 5-6 тысяч военнослужащих каждую неделю, назвав такие потери «ошеломляющими».

По его словам, нынешняя война может стать единственным конфликтом в истории, где число погибших в бою превысит количество раненых.

Кроме того, Рубио подчеркнул, что политика США по поставкам вооружения Украине не изменилась: Вашингтон продолжит продавать оружие в рамках программы PURL за счет финансирования союзников по НАТО.

После встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым американский дипломат также заявил, что для достижения договоренностей о прекращении войны необходимы «новые идеи».

В то же время, согласно актуалтным данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1410 человек. Также обезврежены десять танков, шесть боевых бронированных машин, 76 артиллерийских систем, семь реактивных систем залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, две ракеты, один самолет, двенадцать наземных робототехнических комплексов, 1652 беспилотных летательных аппарата, 544 единицы автомобильной и одной единицы специальной техники врага.

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