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Во время ночной атаки БпЛА в Измаиле дрон попал в жилую многоэтажку.

На месте работают экстренные службы, жителям оказывают необходимую помощь.

В Одессе этой ночью также звучали взрывы, обошлось без последствий.

В Измаиле дрон попал в жилой дом

По словам городского головы Измаила Андрея Абрамченко, российские войска ночью снова массированно атаковали город беспилотниками.

«Есть попадание в жилую многоэтажку, в результате чего возник пожар», – сообщил мэр Измаила.

По его словам, после окончания воздушной тревоги все профильные службы приступили к ликвидации последствий удара и оказанию помощи пострадавшим.

«Сейчас рабочие группы документируют повреждения и определяют объем разрушений. Жителям, чье жилье пострадало в результате атаки, оказывают необходимую помощь», – добавил Андрей Абрамченко.

В Измаильском городском совете также сообщили, что владельцы поврежденного жилья могут обратиться к специалистам Управления ЖКХ и Управления труда и социальной защиты населения, которые работают на месте, либо позвонить с 08:00 до 20:00 по телефонам (04841) 7-52-21 или (098) 831-36-63.

На момент публикации глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер официальную информацию о последствиях ночной атаки пока не обнародовал.

В Одессе обошлось без последствий

Этой ночью воздушная тревога объявлялась и в Одессе.

«Ночью было громко, но благодаря Силам обороны для города все обошлось без последствий», – прокомментировал глава Одесской городской военной администрации Александр Лысак.

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