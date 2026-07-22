Ключевые моменты:

С 16 по 21 июля по Одесской области выпущено более 30 ракет «Бандероль».

Скорость 500–650 км/ч, дальность 200–300 км, боевая часть — 150 кг (50 кг тротила).

Ракета летит на сверхнизких высотах над морем, что делает её труднозаметной для радиолокационных систем.

От «исчезновения» к серийному террору: эволюция «Бандероли»

Первые случаи применения ракет «Бандероль» в Одесской области были зафиксированы еще в апреле 2025 года. Тогда их сочли реактивными БпЛА. Вскоре враг прекратил их использование — вероятно, из-за выявленных конструктивных недостатков.

Однако 2025–2026 годы оккупанты потратили на модернизацию ракеты и отладку серийного производства. На данный момент ВПК РФ производит 2–3 единицы в сутки (60–90 ракет в месяц) и пытается масштабировать эти показатели. Об этом пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Июльские атаки на Одесчину показывают, что РФ перешла от единичных пусков к систематическому применению накопленного запаса. Текущие удары совмещают функции традиционного террора и боевых испытаний — враг тестирует тактику преодоления украинской ПВО.

Почему «Бандероль» представляет особую опасность?

Главное преимущество «Бандероли» для врага — дешевизна, массовость и специфическая траектория полета. Двигаясь на сверхнизкой высоте над поверхностью Черного моря, ракета остается «невидимой» для многих стандартных радаров до последнего момента.

Тактико-технические характеристики (ТТХ) ракеты «Бандероль»:

Скорость: 500 – 650 км/ч;

Дальность полета: 200 – 300 км;

Боевая часть: 150 кг (вес взрывчатого вещества — 50 кг в тротиловом эквиваленте);

Силовая установка: китайский двигатель SW800Pro-A95;

Компоненты: японские аккумуляторные батареи.

По данным советника министра обороны Сергея Бескрестнова, российские оккупанты ставят целью производить до 120 ракет «Бандероль» в месяц. Хотя на данный момент ВПК РФ еще не достиг этого показателя, потенциальное расширение производства позволит врагу запускать в среднем по 4 такие ракеты каждый день.



Как противодействовать новой угрозе

Как отмечает Александр Коваленко, после временного затишья в 2025 году о проблеме «Бандероли» неоправданно забыли, сосредоточившись исключительно на мобильных группах против дронов. Эксперт видит сразу несколько направлений противодействия вражеским ракетам.

На дипломатическом уровне он считает необходимым работать на уменьшение поставок в Россию китайских двигателей SW800Pro-A95, что является основной силовой установкой этих ракет. А также коммуникировать с Японией в вопросе блокировки поставок аккумуляторных батарей, применяемых в «Бандеролях».

Пассивная и активная оборона Одессы включает:

Наращивание комплексов ЗРК малого и среднего радиуса действия на береговой линии;

Развертывание систем «купола РЭБ» и локальных защитных систем (в частности, на базе системы Lima) для прикрытия городских кварталов.

Приоритетную охоту на российские БпЛА «Орион», которые служат не только разведчиками, но и непосредственными носителями «Бандеролей».

«Это ещё один из тех примеров, когда упускается комплексный подход в решении жизненно важных вопросов, а используются зачастую ситуативные рефлексии. Не могу сказать, что они не дают коротко-срочный эффект, но вся загвоздка именно в формулировке “коротко-срочный”. А затем появляется очередной вызов, о котором и так все знали, но упускали из виду, либо принципиально не замечали его развития у врага», — пишет Коваленко.