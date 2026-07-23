Ключевые моменты:

После сильного ливня в Одессе в соцсетях появились сообщения о якобы сбросе канализационных стоков в парке Победы.

Государственная экологическая инспекция проверила территорию и не подтвердила факт сброса канализации.

Инспекторы установили, что поток воды был вызван интенсивным отводом дождевых осадков.

Во время обследования не обнаружили характерного запаха, изменения цвета воды или других признаков загрязнения.

За сутки в Одессе выпало 31 мм осадков — почти две трети месячной нормы, что привело к подтоплениям и затруднило движение транспорта.

Канализация или последствия ливня?

После сильного ливня, который накрыл Одессу 22 июля, в социальных сетях и СМИ распространилась информация о якобы сбросе канализационных стоков в парке Победы. Государственная экологическая инспекция провела проверку и обнародовала её результаты.

По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, специалисты выехали на место предполагаемого сброса и обследовали прилегающую территорию.

По итогам проверки фактов попадания канализационных стоков не установлено. Инспекторы пришли к выводу, что после обильных осадков происходил интенсивный отвод дождевых вод, что является естественным следствием большого количества выпавших осадков.

Во время обследования специалисты также не обнаружили характерного запаха, изменения цвета воды или других признаков, которые могли бы свидетельствовать о загрязнении канализационными стоками.

По данным Гидрометцентра Чёрного и Азовского морей, утром 22 июля в Одессе выпало 31 мм осадков. Это почти две трети месячной нормы, которая составляет 45 мм. Из-за сильного ливня в городе возникли подтопления, что осложнило движение транспорта на отдельных улицах.

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