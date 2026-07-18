Ключевые моменты:

Название Фонтанке подарил уникальный источник пресной воды.

История села началась задолго до официальной даты основания.

Фонтанка пережила войны, голод и превратилась в совхоз-миллионер.

Сегодня главной угрозой для села остаются оползни побережья.

Этот материал подготовлен по мотивам нового выпуска проекта «Легенды Одесчины», в котором журналистка Ирина Полякова исследует прошлое населенных пунктов Одесской области, опираясь на исторические источники, архивные материалы и краеведческие исследования. На этот раз в центре внимания — Фонтанка, село возле Одессы, история которого оказалась значительно богаче, чем можно предположить на первый взгляд.

Фонтанка родилась благодаря воде

На карте Одесской области Фонтанка официально остается селом. Однако сегодня здесь соседствуют элитные коттеджи, многоэтажные жилые комплексы, один из крупнейших торгово-развлекательных центров юга Украины и живописные морские склоны. Именно поэтому, как отмечает ведущая проекта Ирина Полякова, Фонтанку можно назвать местом контрастов, где современность постоянно переплетается с историей.

Однако главное богатство этой местности появилось задолго до строительства дорог и домов. Именно пресная вода дала жизнь будущему поселению.

«История Фонтанки началась с самого ценного для причерноморской степи — воды», — говорит Ирина Полякова.

Когда-то прямо из склона над морем здесь бил мощный природный источник. Для степного побережья, где вода всегда была особой ценностью, он стал настоящим природным чудом. Именно от этого источника и произошло название Фонтанки.

Первоначальный источник давно исчез из-за многочисленных оползней берегов, однако водоносный горизонт продолжает существовать и сейчас. Напоминанием о нем стал почти шестиметровый водопад, который и сегодня можно увидеть в Фонтанке.

Интересный факт: в первом письменном упоминании середины XIX века населенный пункт записали как «Фонталка». Лишь позже название приобрело современное звучание.

Бельгийский профессор, который помог появиться Фонтанке

Хотя официальной датой основания села считается 1892 год, освоение этой территории началось значительно раньше.

Одной из ключевых фигур стал бельгийский врач Виктор Энно, которого пригласили в Одессу работать над развитием Куяльницкого курорта. Во время эпидемии чумы 1837 года он руководил одной из карантинных зон города и заслужил уважение одесситов.

Позже именно благодаря родственным связям своей жены Энно получил большие земельные владения возле современной Фонтанки. Именно на этих землях начали возникать первые хутора, а уже в конце XIX века сюда переселились десятки крестьянских семей из Киевской губернии, которые и заложили основу современного населенного пункта.

В начале своего существования Фонтанка была совсем небольшой. До революции здесь насчитывалось всего несколько десятков дворов, однако выгодное расположение рядом с Одессой постепенно определило ее дальнейшее развитие.

Фонтанка пережила войны и стала совхозом-миллионером

Выгодное расположение рядом с Одессой не раз определяло судьбу Фонтанки. Во время революционных событий и Гражданской войны через село проходили войска разных армий. Близость к стратегической дороге превратила его в своеобразный коридор, по которому непрерывно двигались военные колонны. Для местных жителей это означало постоянные реквизиции, опасность и неопределенность.

Еще одним тяжелым испытанием стал Голодомор. Выжить многим семьям помогло море. Люди ловили рыбу, собирали мидий и водоросли, благодаря чему имели шанс пережить самые тяжелые годы.

«Именно море стало для многих жителей Фонтанки настоящим спасением», — отмечает Ирина Полякова.

После Второй мировой войны жизнь начала постепенно восстанавливаться. Уже в конце 1950-х годов местный колхоз преобразовали в крупный государственный мясо-молочный совхоз, к которому присоединили земли соседних сел. По масштабам хозяйства он стал одним из крупнейших в области.

Фонтанку стали называть совхозом-миллионером. Здесь внедряли современные по тем временам технологии, строили новые фермы, механизировали производство, а опыт местных аграриев изучали делегации из разных уголков Советского Союза. Благодаря государственному финансированию в селе появились школа, клуб, амбулатория и другие объекты социальной инфраструктуры.

Кино, живописные берега и опасные оползни

Фонтанка известна не только своей историей. Высокие глинистые склоны над морем неоднократно становились природными декорациями для художественных фильмов. Отсутствие современной застройки на отдельных участках побережья позволяло режиссерам воссоздавать исторические пейзажи без сложных декораций.

Однако именно природа, которая сделала Фонтанку узнаваемой, сегодня представляет наибольшую опасность для ее жителей.

Подземные воды, когда-то давшие жизнь селу, продолжают размывать глинистые склоны. Из-за этого на побережье регулярно происходят масштабные оползни. Они разрушают дороги, повреждают коммуникации и постепенно приближаются к жилой застройке.

По словам Ирины Поляковой, главный парадокс Фонтанки заключается именно в этом: природный источник, подаривший селу название и развитие, сегодня одновременно создает одну из самых больших угроз для его будущего.

Несмотря на это, Фонтанка остается одним из самых интересных пригородов Одессы, где всего в нескольких километрах друг от друга соседствуют современные жилые кварталы и места, хранящие память о более чем полутора веках истории.

Что еще вы узнаете из выпуска «Легенды Одесчины»

В новом видео на YouTube-канале «Одесской жизни» Ирина Полякова рассказывает значительно больше интересных фактов, чем вошло в эту статью. В частности, показывает малоизвестный водопад Фонтанки, объясняет символику местного герба, рассказывает историю доктора Энно и семьи Попандопуло, вспоминает, какие известные фильмы снимали на фонтанских обрывах, а также демонстрирует архивные фотографии, карты и кадры мест, где сегодня активно разрушается побережье.

Посмотрите новый выпуск «Легенд Одесчины» с Ириной Поляковой, чтобы увидеть эти локации своими глазами и узнать еще больше малоизвестных фактов о Фонтанке.

Ранее мы рассказывали о четырех волнах разрушения Одессы: кто и как уничтожал город на протяжении ста лет.

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