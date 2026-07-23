Ключевые моменты:

Один из пострадавших членов экипажа Gas Lisbon умер в больнице румынского города Тулча.

Еще двое моряков остаются в реанимации в стабильном состоянии.

Танкер перевозил 3 800 тонн пропана и был атакован 21 июля.

Что известно о погибшем и состоянии раненых

О смерти моряка сообщает издание Romania Journal со ссылкой на директора уездной больницы города Тулча Тудора-Иона Нестасеску.

По словам врача, причиной смерти стало тяжелое легочное осложнение, вызванное ожогом дыхательных путей (ингаляционной травмой).

Двое других госпитализированных моряков находятся под постоянным наблюдением в отделении интенсивной терапии. Их состояние оценивается как стабильное, переводить их в другие медицинские учреждения не планируют.

По данным издания, танкер Gas Lisbon, перевозивший около 3 800 тонн пропана из египетского порта Александрия в украинский Рени, попал под удар российских дронов 21 июля. Атака произошла в момент, когда судно проходило транзитом через исключительную экономическую зону Румынии.

В результате удара дронов на борту произошел взрыв и вспыхнул пожар, полностью уничтоживший надстройку судна. Все 17 членов экипажа спаслись, укрывшись в носовой части танкера. Позже их эвакуировали спасатели Румынского агентства по спасению человеческих жизней на море (ARSVOM).

Атаки по судам и портовую инфраструктуру региона продолжают разрушать логистические цепочки. Из-за постоянных обстрелов крупнейший мировой оператор Maersk принял решение приостановить работу в порту Черноморска.

Напомним, вечером 19 июля российские войска нанесли удар крылатыми ракетами Х-59/Х-69 по гражданскому сухогрузу GOLDEN LEO в момент, когда судно покидало порт. Погибли 10 моряков, в том числе украинский лоцман.

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